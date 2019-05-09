ЗДРАВСТВУЙТЕ!

СПРАВКИ
ЖИЗНЬ НА ПЕНСИЮ
ПОДРОБНОСТИ
НА КАЛЕНДАРЕ

ДЛЯ ДУШИ
ОБЩЕНИЕ
ПАРТНЕРСТВО

Не забыть тех лет
Т. СЛОБОДЕНЮК   
09 Мая 2019 г.
Изменить размер шрифта

Совет ветеранов Свердловского округа ко Дню Победы выпустил пятую книгу воспоминаний «Дети войны». В ней собраны воспоминания более 60 авторов о своей жизни во время войны и судьбе своих братьев и сестёр в послевоенной жизни.

Совет ветеранов Свердловского округа ко Дню Победы выпустил пятую книгу воспоминаний «Дети войны

Сейчас самому молодому из «детей войны» уже далеко за семьдесят. Тем, кто родился после войны, в 1947 –1948 годах, тоже хватило и голода, и разрухи.

Война нас воспитала: мы видели, как работают наши мамы и старались всеми своими силёнками им помогать. Мы стали взрослыми гораздо раньше, чем послевоенные дети. Нельзя было даже представить, чтобы кто-то из нас отказался от какой-то (даже и совсем невкусной) еды! Голодными были все и всегда. Мы и до сих пор не бросаем голубям хлеб, не выкидываем засохший, а делаем сухарики.

Наши книги – свидетельство очевидцев, и пусть это не высокохудожественные произведения, так мы ведь и не писатели, и не поэты; это идёт от сердца – пишем то, что помним.

30 апреля в библиотеке имени семьи Полевых состоялась презентация этой книги. Все авторы получили к празднику в подарок по одному её экземпляру, остальные получат все первичные советы ветеранов Свердловского округа, школы и лицеи, библиотеки.

Учителя часто берут их с собой, проводя уроки мужества, а нынешние дети слушают и не понимают, как можно было учиться без тетрадей, писать на полях газет.

Мы прожили жизнь под лозунгом «Раньше думай о Родине, а потом о себе!» и очень рады, что наши дети и внуки не испытали тягот послевоенной жизни.

Однако одной из своих задач, а может, и главной, мы считаем сооружение памятника труженикам тыла. Это памятник нашим мамам, вырастившим нас в невыносимых условиях. И мы считаем, что 9 мая в «Бессмертном полку» рядом с портретами воинов должны быть и портреты тружеников тыла.

Совет ветеранов благодарит авторов книги и выражает глубокую благодарность коллективу Гуманитарного центра, принявшему активное участие в её издании.

Мы продолжаем принимать воспоминания от всех желающих оставить потомкам правду о той далёкой непростой жизни и надеемся: такого больше не повторится.

Всем вам радости, мира, благоденствия, здоровья и внимания близких желает вам Совет ветеранов Свердловского округа.

Загрузка...
Загрузка...
  • Расскажите об этом своим друзьям!
ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОНИМАЕТ: НЕ ВСЕ ТАК ПРОСТО! Последние новости Наша историяСудьбы людские Наша почта, наши споры
ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ
ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ Все новости про пенсии и деньги Пенсионные новостиВоенным пенсионерам Работающим пенсионерам

Тэги:

У нас есть похожие статьи и новости:
 
БайкалИНФОРМ - Объявления в Иркутске