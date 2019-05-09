Не забыть тех лет

Совет ветеранов Свердловского округа ко Дню Победы выпустил пятую книгу воспоминаний «Дети войны». В ней собраны воспоминания более 60 авторов о своей жизни во время войны и судьбе своих братьев и сестёр в послевоенной жизни.

Сейчас самому молодому из «детей войны» уже далеко за семьдесят. Тем, кто родился после войны, в 1947 –1948 годах, тоже хватило и голода, и разрухи.

Война нас воспитала: мы видели, как работают наши мамы и старались всеми своими силёнками им помогать. Мы стали взрослыми гораздо раньше, чем послевоенные дети. Нельзя было даже представить, чтобы кто-то из нас отказался от какой-то (даже и совсем невкусной) еды! Голодными были все и всегда. Мы и до сих пор не бросаем голубям хлеб, не выкидываем засохший, а делаем сухарики.

Наши книги – свидетельство очевидцев, и пусть это не высокохудожественные произведения, так мы ведь и не писатели, и не поэты; это идёт от сердца – пишем то, что помним.

30 апреля в библиотеке имени семьи Полевых состоялась презентация этой книги. Все авторы получили к празднику в подарок по одному её экземпляру, остальные получат все первичные советы ветеранов Свердловского округа, школы и лицеи, библиотеки.

Учителя часто берут их с собой, проводя уроки мужества, а нынешние дети слушают и не понимают, как можно было учиться без тетрадей, писать на полях газет.

Мы прожили жизнь под лозунгом «Раньше думай о Родине, а потом о себе!» и очень рады, что наши дети и внуки не испытали тягот послевоенной жизни.

Однако одной из своих задач, а может, и главной, мы считаем сооружение памятника труженикам тыла. Это памятник нашим мамам, вырастившим нас в невыносимых условиях. И мы считаем, что 9 мая в «Бессмертном полку» рядом с портретами воинов должны быть и портреты тружеников тыла.

Совет ветеранов благодарит авторов книги и выражает глубокую благодарность коллективу Гуманитарного центра, принявшему активное участие в её издании.

Мы продолжаем принимать воспоминания от всех желающих оставить потомкам правду о той далёкой непростой жизни и надеемся: такого больше не повторится.

Всем вам радости, мира, благоденствия, здоровья и внимания близких желает вам Совет ветеранов Свердловского округа.

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