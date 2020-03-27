«Моей судьбы водоворот»

Встречу под таким названием тружеников тыла и детей войны Иркутска провёл городской Совет ветеранов войны и труда в преддверии празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

В актовом зале администрации Правобережного округа собрались ветераны, труженики тыла и дети войны, а также номинанты конкурса «Человек года» из категории старшего поколения за 2019 год.

Так, например, от Свердловского Совета ветеранов там присутствовали члены комиссии патриотического воспитания молодёжи: учительница с 50-летним стажем Галкина Елизавета Николаевна и полковник в отставке Геннадий Моисеевич Моисеев.

Елизавете Николаевне, когда началась война, было всего восемь лет, но она со своими школьными товарищами ходила в госпиталь, стирала бинты, собирали мох для перевязок, который за отсутствием иного использовался как антисептик. А повзрослев, школьники занимались тимуровской работой: писали письма раненым, проводили концерты, помогали семьям фронтовиков по хозяйству. А мечтала Лиза тогда о самом мирном на земле деле – профессии учителя. И её мечта сбылась! Выучившись, она преподавала географию и астрономию. А на каникулах проводила экскурсии по Иркутску и Ангарску. И сейчас Елизавета Николаевна гордится тем, что с её помощью тысячи молодых людей сумели полюбить просторы космоса и родного края, с трепетом относиться к «голубому сердцу Сибири» – Байкалу. Она и сейчас в строю: с коллегами по всероссийской организации «Дети войны» посещает учебные заведения и рассказывает молодым людям о своей жизни и жизни страны в те тяжёлые военные и послевоенные годы.

Геннадию Моисеевичу в начале войны было лишь три года, и он только по рассказам родных помнит, как рыдали их мамы, провожая на фронт своих мужей. Но он на всю жизнь запомнил ту единственную встречу с фронтовиком-отцом, когда тот побывал с кратковременным отпуском по ранению дома. Больше он отца не видел – тот погиб в бою. А мальчик стал думать, как отомстить за отца врагу. Поэтому и выбрал себе по жизни профессию – Родину защищать. Отслужил, защищая рубежи страны, 27 лет. И сейчас, на встречах с молодёжью, он желанный гость – рассказывает им о войне и об армии, поёт им под свой баян песни – времён войны и свои авторские. Вот и с залом на этой встрече он исполнил несколько своих произведений…

И благодаря таким участникам эта встреча людей, опалённых войной, получилась необыкновенной. Поэтому как рефреном к ней звучали в зале слова, олицетворяющие всё это поколение:

Мы из того, из военного детства,

Горечь утрат нам досталась в наследство,

Но, пережив все обиды и беды,

Мы воспитали внуков Победы!

Воспоминания о военном детстве нелегки. Здесь и голод, и тяжёлая не детская работа на полях, в цехах заводов и в госпиталях, и потеря отцов, и непосильный труд матерей… У участников встречи дрожат голоса, на глаза наворачиваются слезы, когда они углубляются в свои воспоминания. Но, наперекор всему, вопреки трудностям и лишениям, они сумели выстоять, получить образование, профессии и сумели стать достойными гражданами своей страны. В этих своих воспоминаниях они особо отмечали патриотизм, взаимопомощь, стойкость советских людей в то тяжелое военное время. А ещё всеобщую радость от победных сообщений на фронтах.

Они и сейчас, несмотря на свой почтенный возраст, позитивны и полны сил – пишут стихи, поют в ансамблях, работают в своих ветеранских организациях, помогают растить внуков и правнуков. Благодаря им наши внуки и правнуки будут помнить тот великий подвиг великого советского народа в Великой Отечественной войне.

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