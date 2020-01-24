Мы судьбу выбирали сами…

История комсомола неотделима от истории страны, Иркутска, городов и посёлков нашей области. Она – в мощных гидроэлектростанциях ангарского каскада, горно-обогатительных фабриках, заводах и предприятиях большой химии, рельсах сквозь тайгу, в молодых городах Приангарья.

С комсомолом связаны биографии сотен тысяч сибиряков, для которых это лучшие годы юности, верные друзья и, конечно, память. У каждого поколения комсомол свой: в будёновке, солдатской шинели, пропахшей костром робе.

29 апреля 1920 года в Иркутске открылась 1-я Иркутская конференция РКСМ. Этот день и стал официальной датой рождения Иркутской областной комсомольской организации.

О некоторых вехах славной истории иркутского комсомола сегодня мы узнаем из монографии членов координационного совета Иркутской региональной общественной организации – движения «Ветераны комсомола» Ирины Рудаковой, Альбина Неудачиной и Тамары Щербаковой, которая была подготовлена ими к печати с помощью научного консультанта проекта, доктора исторических наук, профессора А. А. Иванова.

Всё начиналось в далёком 1918 году: 29 октября 1918 года открылся первый Всероссийский съезд союзов рабочей и крестьянской молодёжи, на котором около двухсот делегатов, съехавшихся в Москву, представляли более 22 тысяч членов молодёжных союзов. Съезд объединил ранее разрозненные юношеские организации в единый Российский коммунистический союз молодёжи, а дата 29 октября стала днём рождения комсомола страны.

Иркутск не был в стороне от подобных событий. Ещё в 1905 году, в ходе Всероссийской политической стачки, здесь возникли кружки из гимназистов и учащейся молодёжи, активно включившиеся в борьбу за демократизацию существующего государственного строя. Летом 1917 года в Иркутске создаётся Союз учащейся социалистической интеллигенции. Осенью того же года в Вознесенском и Знаменском предместьях Иркутска возникают первые пролетарские молодёжные организации под руководством И. Новосёлова и И. Новокшёнова, а в апреле 1918 года в городе был создан Союз рабочей и учащейся социалистической молодёжи, который можно по праву считать предшественником иркутского комсомола.

Белогвардейский мятеж и Гражданская война отвлекли революционную молодёжь от организационного оформления губернского Союза коммунистической молодёжи. Но с продвижением частей Красной армии и восстановлением советской власти на территории Восточной Сибири начинается процесс организации комсомола. Этому способствовало проведение по всей советской республике с 15 по 22 февраля 1920 года Недели Красной молодёжи. Именно в это время и формируются комсомольские организации в Иркутской губернии. Первая возникает 15 февраля 1920 года в Тайшете, в тот же день – в Балаганске, 18 февраля – в Слюдянке, 20 февраля – в Иркутске, 23 февраля – в Черемхово. В результате развития молодёжного социалистического движения пришло осознание настоятельной необходимости проведения губернской конференции. И 29 апреля 1920 года в Иркутске, в здании Первого общественного собрания открылась 1-я Иркутская конференция РКСМ, на которой от 41 организации присутствовало 77 делегатов, представлявших около двух тысяч комсомольцев. Конференция подвела итоги проделанной работы по формированию комсомольских организаций и избрала губком РКСМ. Этот день и стал официальной датой рождения Иркутской областной комсомольской организации.

На второй губернской конференции РКСМ были избраны шесть делегатов на III Всероссийский съезд. Ими стали Иван Агапов, Иван Викса, Цемах Винокуров, Матвей Кацель, Иван Семёнов и Абрам Шишлянников.

В конце 1920 года в губернской организации было уже 3500 комсомольцев. Молодёжь активно участвовала в трудовых и общественных делах, в зарождении новых традиций. 14 марта 1920 года в Иркутске состоялся первый коммунистический субботник. Его участники работали на укреплении берегов реки Ушаковки. 21 марта в воскреснике по разгрузке вагонов на станциях Иркутск и Иннокентьевская участвовало уже около трёх тысяч молодых рабочих и служащих. Они разгрузили и доставили в город 546 тонн различных грузов. 1 мая 1920 года молодёжь Иркутска приняла участие в общероссийском субботнике. С этого времени субботники и воскресники в городе стали проводиться регулярно. Только за июль–сентябрь 1920 года в Иркутске и его предместьях было проведено 16 субботников и воскресников. В дальнейшем субботники стали приурочиваться ко дню рождения В. И. Ленина.

Комсомольцы участвовали и в других общероссийских акциях: в Неделе фронта, Неделе сухаря, Дне сбора железа, Дне интернационала молодёжи, Дне всеобуча…

Комсомольские организации взяли на себя большую заботу о развитии пионерского движения. 23 августа 1922 года в Иркутске было созвано губернское комсомольское совещание, которое приняло решение о необходимости создания детской пионерской организации.

В мае 1923 года пионерские отряды создаются в предместье Марата Иркутска, а к декабрю действовало уже 17 отрядов численностью свыше 500 пионеров. По мере развития пионерского движения назрела необходимость созыва губернской конференции, которая состоялась в мае 1924 года. Пионерская организация с каждым годом массово пополнялась новыми ребятишками. С декабря 1925 года при пионерских дружинах стали формироваться отряды октябрят для детей 7-10 лет.

Забота о подрастающем поколении, воспитание достойной смены стали одной из главных задач комсомола. Пионерские вожатые – комсомольцы, вожатые октябрятских звёздочек – лучшие пионеры. Так формировалась связь поколений и преемственность в работе. Воспитанию детей и юношества способствовало открытие внешкольных учреждений. В 1923 году в Иркутске была открыта городская детская библиотека, в 1935 году – кинотеатр «Пионер», а в 1937 году – иркутский городской Дворец пионеров и школьников. В пригородной зоне создаётся сеть пионерских лагерей. С конца 1930-х годов традицией стали общегородские детские праздники.

Большая работа проводилась по ликвидации неграмотности, особенно в деревне. По решению III съезда РКСМ за выполнение этой задачи активно взялся комсомол. В 1921 году в нашей губернии училось 70 тысяч детей

(лишь половина всех детей от 7 до 16 лет). На борьбу с неграмотностью было направлено 20 политруков и 15 учителей. Они вместе с сельскими комсомольцами проводили большую просветительную и организаторскую работу. В деревне стали создаваться кружки и школы крестьянской молодёжи (ШКМ).

Культурно-массовая работа также была в поле зрения комсомола. Она проводилась в клубах, избах-читальнях, создавались народные театры, выпускались стенные газеты, рукописные журналы. В здании частного кинотеатра «Глобус» открылся «Молодой театр», одним из руководителей которого был Николай Охлопков, впоследствии народный артист СССР. В 1928 году этот театр был переименован в Театр рабочей молодёжи (ТРАМ), позднее на его базе был создан нынешний ТЮЗ.

Широкое распространение получила военно-шефская работа. В 1922 году комсомол берёт шефство над Красным флотом, и иркутский губком РКСМ направляет служить на Тихий океан первых 25 комсомольцев. Проводились Недели Красного флота, во время которых отчислялись средства на строительство флота. Только в октябре 1923 года комсомольцы губернии собрали для флота около 400 тысяч рублей.

Делом комсомола стало развитие физкультуры и спорта, которыми в короткий срок было охвачено значительное количество молодёжи и детей. С 8 по 23 сентября 1923 года в Иркутске проходил первый комсомольский спортивно-гимнастический слёт, в котором приняли участие свыше 800 человек.

* * *

Суровым испытанием для всего советского народа явилась Великая Отечественная война 1941–1945 гг. Как и весь народ, комсомол, вся советская молодёжь поднялись на борьбу с немецко-фашистскими захватчиками. В ряды Красной армии уже в самом начале войны влилось около двух млн. комсомольцев. Всего за военное время в Вооружённые силы было направлено около 58 тысяч комсомольцев-иркутян. На фронт просились целыми классами, студенческими группами, заводскими цехами. Часто, чтобы попасть на фронт, приписывали себе недостающий возраст, бежали туда тайком.

Комсомольские организации поддерживали связь со своими земляками на фронте и вместе с партийными организациями области перестраивали свою работу в военных условиях. Иркутским обкомом ВЛКСМ были приняты постановления, обязывающие горкомы и райкомы комсомола принять срочные меры по подготовке военных специалистов для фронта; о привлечении квалифицированных рабочих-комсомольцев к работе на оборонных предприятиях, эвакуированных из других областей; о сборе средств в Фонд обороны страны; об оказании помощи детям фронтовиков и другие постановления.

Вместо ушедших на фронт на предприятия пришло новое пополнение рабочего класса, среди которого было немало подростков. Вчерашние школьники стали воинами трудового фронта. Группа комсомольцев школы № 3 г. Черемхово обратилась ко всем школьникам города с призывом встать с отцами и матерями у станков, в забоях, на колхозных полях. Только в 1942 году на шахты и основные предприятия города пришло 1938 молодых рабочих, из них 1022 – девушки.

Большое пополнение кадрами промышленности и транспорта дала система трудовых резервов, созданная накануне войны. За годы войны училища и школы трудовых резервов области выпустили 26 тыс. молодых квалифицированных рабочих. Причём это был постоянно действующий источник пополнения рабочей силы, важный как в количественном, так и в качественном отношении.

Роль этого молодого отряда рабочего класса трудно переоценить. Приобретя практический опыт, закалившись в ходе войны, молодые рабочие выпуска 1941–1945 гг. стали тем крепким ядром, которое вместе со старыми кадрами вынесло всю тяжесть производства не только в годы войны, но и в послевоенный период.

В глубоком тылу нередко совершались настоящие трудовые подвиги, не предусмотренные никакими формами соревнования, возникающие стихийно, идущие от патриотических побуждений, желания скорее покончить с фашистскими захватчиками. Так, в ночь на 29 января 1943 года по ходу следования тяжеловесного состава поезда на станции Худоеланская при чистке топки между колосниками попала порода. Машинист В. Ильин был предупреждён, что в Нижнеудинске паровоза для подмены нет. Чтобы избежать задержки поезда, машинист и его помощник В. Отеев на ходу поезда разгребли огонь и, по очереди влезая в топку, исправили колосники.

В конце декабря 1942 года в Иркутск были доставлены резиновые колёса для крупнокалиберных миномётов, которые выпускал завод им. Куйбышева. Без этих колёс срывалась сборка и отправка на фронт 500 миномётов. Заводской транспорт в эти дни вышел из строя. Тогда 500 комсомольцев завода и железнодорожники станции Иркутск организовали живой конвейер по льду Ангары от вокзала до самого завода. За четыре часа перекатили тысячу колёс. Миномёты были собраны и направлены фронтовикам.

Иркутяне одними из первых вручили фронтовикам боевую технику, построенную на собранные народом деньги. В начале мая 1942 года 206-му запасному полку Западного фронта (командир – подполковник Д. В. Василевский) были переданы восемь танков (два танка Т-26 и шесть – БТ-5). В ноябре 1942 года танковой части 7-й Армии были вручены остальные четыре танка «Иркутский комсомолец».

Активно участвовали в этом движении комсомольцы и молодёжь. Не имея больших наличных денежных средств, они зарабатывали их на воскресниках. Именно так были построены для фронтовиков две танковые колонны «Иркутский комсомолец», на которые молодёжь собрала 12 млн руб.

Следует отметить особо активную помощь пионеров и школьников области инвалидам войны и семьям фронтовиков. Размах в эти годы получило тимуровское движение. В годы войны у нас действовали 984 тимуровские команды, окружившие своей заботой 1274 семьи фронтовиков.

Чтить память о погибших в Великой Отечественной войне – священный долг нашей молодёжи. Ежегодно 9 Мая проходят торжественные мероприятия, посвящённые Великой Победе. По инициативе комсомольцев Иркутска 9 мая 1967 года на перекрёстке улиц 1-й Советской и Депутатской установлен памятный танк «Иркутский комсомолец» – один из той самой танковой колонны, построенной в годы войны на средства комсомольцев и молодёжи области. К 30-летию Победы, 9 Мая 1975 года, на набережной Ангары был открыт мемориал «Иркутяне в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов», зажжён Вечный огонь и установлен комсомольско-пионерский Пост № 1.

* * *

После тяжелейших годов боёв и изматывающего труда Великой Отечественной войны предстояло восстанавливать разрушенное народное хозяйство, искать пути дальнейшего развития экономики и культуры страны.

Комсомол, как и прежде, всегда находился на самых ответственных участках. В целях быстрого восстановления страны был выдвинут лозунг «Пятилетку в четыре года». Комсомольские организации Иркутской области зачастую являлись застрельщиками социалистического соревнования на местах, создателями комсомольско-молодёжных коллективов и бригад.

Большое значение для развития народного хозяйства области имело качество подготовки специалистов в высших и средних учебных заведениях. В 1947 году в вузах Иркутска были созданы научно-исследовательские студенческие общества, а через год – проведена 1-я городская научная студенческая конференция. В последующие годы эстафету творчества подхватили советы молодых учёных и специалистов, которые внесли достойный вклад в научные разработки сибиряков.

В августе 1947 года Академия наук СССР созвала в Иркутске научную конференцию по изучению производительных сил Иркутской области, которая наметила конкретные пути интенсивного освоения огромных природных богатств Восточной Сибири. С этого времени начинается создание в Приангарье высокоразвитой энергетики, наращивание промышленного потенциала.

Новостройки звали к себе молодёжь с её энергией и крепкими руками.

Первой подшефной комсомолу стройкой в 1951 году стала Иркутская ГЭС. Эстафету ударного строительства подхватили последующие поколения комсомольцев и молодёжи. Всего во второй половине прошлого века на территории Иркутской области 21 стройка была объявлена Всесоюзной ударной комсомольской, две из них – Усть-Илимская ГЭС и Байкало-Амурская железнодорожная магистраль – носят имя Ленинского комсомола. Около тридцати объектов стали областными ударными комсомольскими стройками, в том числе и объекты сельскохозяйственного назначения.

Юношество не пугали трудности и неустроенность быта. Смелых, мужественных и умелых влекла романтика, громада предстоящих дел и великих свершений. В Приангарье ехали не только тысячи молодых добровольцев из Москвы и Ленинграда, всех союзных республик, воинов, уволенных в запас, молодёжь из социалистических стран, но и писатели, поэты и композиторы.

На Всесоюзных ударных комсомольских стройках выросли гиганты энергетики, химии, металлургии, лесной промышленности, новые шоссейные и железнодорожные магистрали, города, посёлки с красивыми парками и скверами, объектами культуры и спорта, детскими учреждениями.

Эти и другие дела нельзя стереть из памяти, из сердец ветеранов комсомола. Они вписаны навечно, как Родина в паспорт. Благодарные потомки гордятся своей историей и, как это было прежде, поют любимые ветеранами песни А. Пахмутовой и Н. Добронравова, Р. Рождественского и О. Фельцмана.

17 мая 1966 года за большие заслуги в мобилизации комсомольцев и молодёжи на успешное строительство Братской ГЭС и города Братска, за самоотверженный труд строителей Братская городская комсомольская организация награждена орденом Трудового Красного Знамени.

Областным комитетом комсомола широко практиковались различные конкурсы, соревнования на звание «Мастер золотые руки». Соревновались мастера сельскохозяйственного производства, лесного хозяйства, сферы обслуживания, общественного питания. Только в 1965 году более 7 тысяч комсомольцев участвовали в различных формах соревнования за производительный труд.

Бесспорным успехом работы комсомола с молодёжью 1960-80-х годов были студенческие строительные отряды. Третий трудовой семестр для многих тысяч студентов стал не только реальным вкладом в экономику области, но и значительным социальным явлением. Двадцатилетним юношам и девушкам приходилось решать сложные хозяйственные вопросы. Их упорству, энергии, инициативе, самодисциплине удивлялись многие хозяйственные руководители.

Всё началось с майского постановления бюро Иркутского обкома ВЛКСМ «О комплектовании студенческих бригад для строительства и ремонта птицеводческих помещений летом 1960 г.». Конкретное дело быстро ширилось: через два-три года студенческие отряды отправились на строительство железнодорожных путей Абакан – Тайшет, Решёты – Богучаны, Хребтовая – Усть-Илимская. Студенты рубили просеки под линии электропередач, строили капитальное жильё и подъездные пути, детские сады и школы. Именно они сумели составить реальную конкуренцию так называемым шабашникам – всё делали быстрее и на совесть.

1970-е годы стали вершиной стройотрядовского движения. Братск, Усть-Илимск, Саянск, Шелехов, Ангарск, Байкальск, Усть-Кут, Бодайбо, Байкало-Амурская магистраль – вот далеко не все адреса третьего трудового семестра. В это время ССО шагнули за пределы области, работали в Германии, Венгрии, Монголии, Польше, на Сахалине, в Астрахани…

Студенческие отряды стали хорошей школой интернационального воспитания. Так летом 1967 года в областном отряде работали 140 студентов-иностранцев из 27 стран мира, а в 1975 году на строительство Усть-Илимского ЛПК прибыл интернациональный отряд уже в пять тысяч человек из пяти стран – членов Совета экономической взаимопомощи.

Много внимания комсомол уделял спорту – одному из главных средств воспитания и физической закалки подростков и молодёжи. Повсюду, где трудилась молодёжь, создавались спортивные команды. Комсомольцы шефствовали над строительством стадионов и спортивных площадок, созданием дворовых спортивных команд. В апреле 1951 года в Иркутске состоялось собрание областного комсомольско-физкультурного актива «О состоянии и мерах улучшения физкультуры и спорта». Иркутские мастера спорта не раз становились чемпионами Советского Союза и олимпийских игр. Комсомолу и спорту совместно принадлежат идеи проведения замечательных ребячьих турниров на призы газеты «Пионерская правда» и клубов «Золотая шайба», «Кожаный мяч», «Белая ладья», «Серебряные коньки».

Богатый опыт был накоплен по работе с добровольными помощниками милиции – бригадмильцами. Зародившись после войны, движение в 1960-е годы переросло в оперативные комсомольские отряды. Многие из бригадмильцев связывали свою судьбу с работой в органах внутренних дел. Так, ещё студентом Геннадий Александрович Луценко в 1956 году был награжден орденом «Знак Почёта» за успешную борьбу с карманными кражами а позже, с 1981 по 1985 год, генерал Луценко – руководитель УВД области.

Комсомол является и инициатором Всесоюзных походов молодёжи по местам революционной, боевой и трудовой славы советского народа. Военно-спортивные игры «Зарница» и «Орлёнок», лыжные соревнования на призы героев-иркутян «Золотая звезда», слёты юнармейцев и участников походов – всё это и многое другое стало арсеналом активных средств военно-патриотического воспитания школьников и молодёжи.

В Иркутском комсомоле сложилась интересная практика работы с творческой молодёжью. Так, строгим экзаменом для творческой молодёжи стали конференции «Молодость, творчество, современность». На одной из конференций 1968 года была учреждена премия имени поэта-комсомольца, участника Гражданской и Отечественной войн сибиряка Иосифа Уткина. Первыми её лауреатами стали Валентин Распутин, Альберт Гурулёв, Гелий Мамилов, Василий Патрушев.

По-прежнему главной заботой комсомола оставалось шефство над пионерами. А их в начале 1960-х годов было свыше 164 тысяч, объединённых в 1835 пионерских дружин. В области был накоплен интересный опыт по работе с пионерией. Так, во всесоюзном журнале «Вожатый» за август 1961 год была опубликована подборка статей «Говорит пионерия Иркутска», рассказывающая о делах юных сибиряков.

Разнообразие форм и методов пионерской работы просматривается через все годы существования этой детской организации. Это шефство ударных комсомольских бригад над пионерскими отрядами школ; сбор металлолома для железных дорог Абакан – Тайшет и Байкало-Амурская магистраль; разведение на пришкольных участках домашней птицы, кроликов и выращивание овощных культур; оказание помощи в строительстве и ремонте школьных зданий и многие-многие другие полезные дела.

Пионеры вместе со своими старшими товарищами шефствовали над ударными комсомольскими стройками, занимались сбором металлолома и макулатуры, создавали самодеятельные театры кукол, принимали активное участие в озеленении улиц городов и посёлков. Заботой пионерии окружались ветераны Великой Отечественной войны и престарелые одинокие люди, для чего в области было широко развёрнуто тимуровское движение.

Многие из вожаков Иркутской комсомолии впоследствии стали крупными руководителями, учёными, военнослужащими. Об одном из них – 29-летнем первом секретаре Нижнеудинского горкома ВЛКСМ Василии Капустине – знала вся страна. После его смерти 17 января 1965 года бюро Иркутского обкома ВЛКСМ приняло решение за выдающийся вклад в дело воспитания молодёжи, мужество и самоотверженность установить ему памятник. Он и по сей день стоит во дворе школы, которая носит его имя. Здесь же открыт музей Василия Капустина.

* * *

После распада СССР комсомольцы Иркутской области не растеряли друг друга и 29 апреля 1999 года, в день рождения своей организации, создали иркутскую региональную общественную организацию – движение «Ветераны комсомола».

Сегодня это движение насчитывает более тысячи комсомольских вожаков и рядовых комсомольцев, объединённых в городские и районные отделения. Цель движения – передать молодёжи лучшие традиции Иркутской областной организации ВЛКСМ по патриотическому, трудовому и нравственному воспитанию подрастающего поколения, сохранить нашу героическую историю. Ветераны комсомола – старшие друзья и частые гости в школах, средних специальных учебных заведениях, творческих молодёжных коллективах.

К юбилейным датам Иркутского комсомола регулярно отправляются по местам Всесоюзных ударных комсомольских строек агитпоезда с официальной делегацией ветеранов комсомола и с концертной бригадой учащихся Иркутского училища культуры

Эти встречи дают большой заряд ветеранам, которые на месте узнают, чем живёт молодёжь сегодня, кто её герои и что она знает об истории своей малой Родины, о комсомоле.

* * *

С 1990 года ведёт свою историю Иркутский областной комитет Общероссийской общественной организации «Российский союз молодёжи» – преемник ВЛКСМ.

Все эти годы РСМ в своей работе придерживается всего того лучшего, что создавалось комсомолом: движение ССО, фестиваль «Российская студенческая весна», творческие фестивали, оздоровительный отдых детей. Многие молодые люди стали участниками программы развития безвозмездного донорства крови. В Иркутске 52% доноров составляют граждане до 25 лет.

Областной палаточный лагерь РСМ «Содружество» на Ольхоне ежегодно принимает более 500 подростков из многих районов Иркутской области. Областной совет по научно-исследовательской работе студентов, созданный в СССР, не прерывает своей деятельности. Ежегодно в День космонавтики лучшие представители вузов области становятся лауреатами «алмазных стипендий». Общее количество областных межвузовских предметных олимпиад выросло с шести в 90-е годы до 72 в наши дни.

В 2003 году члены РСМ области организовали бесплатный компьютерный ликбез в Иркутске, Ангарске, Байкальске, в рамках которого 3500 человек получили навыки работы с компьютером и соответствующие сертификаты.

К счастью, не всё ушло в историю для нынешней молодёжи. Она возрождает детские военно-спортивные игры, педагогические отряды, конференцию «Молодость, творчество, современность», ССО в виде «Российского студенческого отряд». Сегодня в областном штабе ССО находится 36 отрядов с более чем 3,5 тысячами бойцов.

В 2004 году движению ССО исполнилось 45 лет. По инициативе Иркутской области в феврале 2004 года на юбилейном слёте студенческих отрядов России был организован сводный Всероссийский студенческий строительный отряд «БАМ-2004», посвящённый 30-летию начала строительства БАМа и 20-летию стыковки его западного и восточного участков.

Так что сегодняшний РСМ продолжает заботу о духовном и физическом здоровье подрастающего поколения и его двери всегда открыты для сотрудничества.

А для большинства наших людей, в разные годы прошедших школу ВЛКСМ, комсомол стал не просто частицей биографии, а судьбой и смыслом жизни. Он учил всех нас трудолюбию, находчивости, взаимовыручке и взаимопомощи, а, главное – уметь крепко дружить и быть верными традициям наших героических предков! Наверное, поэтому многие поколения и иркутского комсомола гордятся своей неповторимой историей.

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