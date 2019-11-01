Имя им – легион, подвиг их – неоценим!

В минувший вторник, 29 октября, ветераны ВЛКСМ, этой легендарной молодежной организации, созданной и активно действующей в уже не существующей сейчас стране, отметили 101-ю годовщину со дня рождения своего замечательного союза.

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Да, той страны давно уже нет, а комсомол по-прежнему есть и продолжает действовать. Его ветераны работают с молодежью, прививают ей любовь к семье, к родине, воспитывают у молодых чувство патриотизма, долга и чести гражданина своей Родины.

По традиции ветераны комсомола Иркутской области встретились в этот день у Вечного огня, где возложили цветы памяти комсомольцам, отдавшим свои жизни во время установления Советской власти в Сибири и в боях за независимость страны от фашистских поработителей в годы в Великой Отечественной войны.

На торжественном мероприятии товарищей поздравили почетный председатель движения «Ветераны комсомола» Анатолий Орлов и председатель координационного совета этого движения Сергей Кушнарев, заместитель губернатора, руководитель Усть-Ордынского Бурятского округа Анатолий Прокопьев и министр по молодежной политике областного правительства Александр Попов. Было также зачитано множество поздравлений от коллег-комсомольцев области, страны и зарубежных друзей.

Перед собравшимися выступил ансамбль ветеранов комсомола «Любимая песня» под руководством Бориса Вдовина, звучали стихи Петра Ильина и песни в исполнении Сергея Панова. Так что вечер, организованный по сценарию Людмилы Ермаковой, прошел тепло и душевно.

В 2020 году всем нам, скажем так, зрелым жителям нашей области, предстоит встретить знаменательное событие – 100-летие со дня создания Иркутского комсомола. Ветераны и активисты комсомола активно работали в течение всего этого предъюбилейного года: проводили встречи в школах и студенческих аудиториях, где рассказывали молодому поколению о боевом и трудовом подвиге членов своего легендарного союза, вносили вместе с молодыми лепту в современную историю комсомола. Так, активисты ВЛКСМ и члены координационного совета движения «Ветераны комсомола» Иркутской области побывали в Ангарске, Шелехове, Черемхово, Саянске и в поселке Усть-Ордынский. При поддержке правительства области возродили на БАМе, после тридцати лет забвения, фестиваль искусств «Огни магистрали», в котором они приняли участие вместе с артистами Иркутского областного дома народного творчества и студентами Иркутского театрального училища. Члены этой сборной агитбригады давали концерты на Западном участке БАМа: в Тайшете, Усть-Куте, Братске, Магистральном, Улькане – там, где когда-то со своими коллегами из пятнадцати республик СССР, побратимами из других социалистических стран они строили великую магистраль века и великую страну.

В этом году по случаю сорокапятилетия начала строительства БАМа ветераны комсомола в составе делегации Иркутской области стали почетными пассажирами поезда на этой легендарной трассе мужества и героизма, встречались с ее строителями и еще раз смогли воочию ощутить и оценить все величие и масштабы этой грандиозной стройки века. Ведь помимо самой железнодорожной магистрали руками молодых строителей со всего Советского Союза только на западном участке БАМа было возведено через горные реки более двухсот мостов, одиннадцать гигантских тоннелей, десятки железнодорожных станций и пристанционных поселков со всей необходимой инфраструктурой.

Ведь это именно руками молодых у нас в области за послевоенные годы советской власти были построены новые города: Ангарск, Шелехов, Саянск, Братск, Усть-Илимск… огромное количество заводов, фабрик и целых индустриальных комплексов, на Ангаре были возведены четыре крупнейших ГЭС. Нашу область тогда вполне оправданно можно было в целом назвать ударной комсомольской стройкой страны – ведь на ее территории действовало 27 всесоюзных и 17 областных ударных комсомольских строек. Ни в одной другой области страны, ни в одной другой стране мира не было такого количества ударных строек, где принимали участие тысячи и тысячи посланцев славного комсомола!

Желание и энтузиазм молодых членов огромной семьи великой страны построить самое лучшее и передовое в мире государство было настолько велико, сделанное их руками настолько огромно и востребовано до сих пор, что все это невозможно измерить никакими рублями, а их подвиг реально ощутить. Мы еще долго будем изучать, гордиться и пытаться повторить этот подвиг.

Пользуясь случаем, координационный совет общественного движения «Ветераны комсомола» Иркутской области поздравляет комсомольцев разных поколений страны с прошедшим Днем рождения комсомола! Желаем всем здоровья и молодого комсомольского задора. Гордимся и рады тому, что вы есть!

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