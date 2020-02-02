Ещё кое-что «о правде»

«Статья Г. И. Малых, «Иваны, не помнящие родства» в газете «Мои года» от 17 января 2020 года, вроде как породила в нас надежду на то, что, наконец-то, пробуждается правда о Сталине. Но в следующем номере газеты появляется отзыв на эту статью П. Г. Пимштейна «Но ведь была и другая правда!», в которой опять обвиняли Сталина во всех смертных грехах.

Наверное, человеку с таким высокими званиями, как профессор, доктор технических наук, прежде чем на уровне обывателя огульно обвинять Сталина в репрессиях, антисемитизме и других злодеяниях, недостаточно опираться только на доклад Хрущева Н. С. к ХХ съезду партии?

Может, следует почитать и современные исследования по этому вопросу? Например, А. Мартиросяна «Сталин против пятой колонны 1937 – 1938 г.»; «200 мифов о Сталине» Ю. Жукова, В. Кожинова; Ю. Мухина «Загадка 30-го – три ответа на вызовы времени»; А. Бушкова «Сталин – красный монарх», «Сталин – ледяной трон»; Н. Старикова «Сталин, вспоминаем вместе»; В. Кожемяко «Деза. Четвертая власть против СССР», Ю. Мухина «Убийство Сталина и Берия – величайшие преступления ХХ века» и других авторов, в том числе и зарубежных?

Там, кстати, и о Колчаке можно будет узнать кое-что интересное.

С. П. Королев был арестован не по указанию Сталина, а по доносам. В письме к А. Я. Вышинскому Королев писал: «Меня подло оклеветали директор института Клейменов, его заместитель Лангемак и инженер Глушко...» Что касается антисемитизма Сталина, то А. Бушков в книге «Сталин – ледяной трон» пишет: «Сталин приложил немало усилий для создания государства Израиль – это факт, не требующий доказательств. Но когда Израиль обманул его ожидания, не став Сталинским институтом на Ближнем Востоке, вождь решил закрутить гайки и урезать еврейские вольности, не оправдавшие его надежд. Мифом является и намерения Сталина выслать советских евреев за Урал. Все это так и осталось на уровне жутких баек. Ни одного списка не найдено, ни одного достоверного свидетельства нет, ни одной брошюры Чеснокова так и не удалось отыскать».

П. Г. Пимштейн пишет, что может дополнить статью фактами из жизни своей семьи. А я вот помню, что когда передали сообщение о смерти Сталина (мне было десять лет), у нас дома, у репродуктора «черной тарелки», соседи, родители стояли и искренне плакали. И еще: в 1990 году одна из моих учениц, защищая на экзамене реферат «Культ личности Сталина», в заключении написала: «мой дедушка сказал: «Это неправда о Сталине. Этот культ Сталина создали Хрущев и другие». Я верю моему дедушке».

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