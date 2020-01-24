Но ведь была и другая правда!

Уважаемая редакция! Мне 82 года, и я постоянный читатель газеты «Мои года». В вашей газете, в номере от 17 января, была опубликована большая статья Г. И. Малых «Иваны, не помнящие родства». Там, в частности, автор клеймит позором наше общество за то, что мы якобы ставим памятники военному преступнику, адмиралу Колчаку, виновному в гибели сотен и сотен жителей Сибири в период Гражданской войны, а истинного героя современности, вождя народа-победителя фашизма генералиссимуса Сталина пытаемся вычеркнуть из истории страны.

Я надеюсь что, публикуя эту статью, редакция понимала, что найдутся ещё люди, и, в частности, очевидцы тех событий моего возраста, которые дополнят эту статью некоторыми фактами, о которых «забыл» упомянуть автор.

Например, ведь именно Сталин и его приспешники накануне неизбежной войны с Гитлером уничтожили всю партийно-хозяйственную верхушку страны (почти 90% делегатов знаменитого 17-го «съезда победителей»), а также огромное число руководителей нашей армии. Именно по распоряжению Сталина шло накануне войны снабжение войск Гитлера всем необходимым для завоевания Европы, а потом, получается, и разгрома нашей армии в начале войны. Это именно Сталин развязал гнусную антисемитскую кампанию по всей стране уже после войны, когда победа социалистического строя была вроде бы одержана повсеместно. Тогда он не тронул только разве что лишь физиков, да и то потому, что они делали атомную бомбу (впрочем, и Ландау тоже сидел в тюрьме, и Королёв гнил в лагере). А вспомните возрождённое им «крепостное право» для крестьян, когда колхозники, не имея паспортов, попросту не могли покинуть свои деревни!

Так что несчастный Колчак по числу истреблённых и обездоленных людей «отцу народов» и в подмётки не годится. Ну, а то, что это чудовище было весьма способным в своей деятельности, так об этом никто и не спорит.

Я бы мог дополнить эту заметку фактами из жизни нашей семьи, но уверен, что это может сделать почти каждый в нашей многострадальной Родине. Не настаиваю и на том, чтобы под этой публикацией была указана моя подпись, потому что имя таким, как я, – легион.

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