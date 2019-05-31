Дерзкий взлёт

Олимпийскому чемпиону по бобслею, заслуженному мастеру спорта Алексею Негодайло 28 мая исполнилось тридцать лет.
(слева направо) Мастер спорта Алексею Негодайло и пятикратный чемпион России по боксу, заслуженный мастер спорт Андрей Мишин
Иркутскому пареньку предрекали большое будущее в спринтерском беге. Заслуженный тренер России Василий Шкурбицкий, обладающий редким чутьём на таланты, однажды вынес вердикт: «У Негодайло прирождённые скоростные качества. Его имя скоро услышит вся Россия».
Шкурбицкий лично опекал способного юношу и тот, выполнив норму мастера спорта, выиграв бронзовую медаль российского форума, буквально с космической скоростью ворвался в элиту быстроногих бегунов страны. Предсказания опытного тренера сбывались: Алексея включили в сборную России для подготовки к молодёжному первенству Европу. И вдруг шокирующее заявление восходящей звезды:
– Я ухожу из лёгкой атлетики.
Для специалистов спринта такое заявление было как гром среди ясного неба. Но для самого Алексея это решение было на сто рядов осмысленное. Он не видел себя в рядах выдающихся бегунов, зато неожиданно открыл в себе скрытые возможности в бобслее, успешно сдав тестирование в Москве для начинающих гонщиков.
Главный тренер сборной области по бобслею, заслуженный тренер России Павел Колоедов поддержал новичка: «Верный выбор. У тебя получится».
За одну зиму Алексей прошёл путь от начинающего спортсмена до участника чемпионата континента. Неожиданный взлёт не остался незамеченным для короля мирового бобслея Александра Зубкова, как раз искавшего нового разгоняющего для своего квартета. В земляке он увидел того гонщика, в котором нуждался.
– Наша конечная цель – Олимпиада-2014 в Сочи, – поставил задачу Зубков, – но победный фундамент закладывается в каждом старте.
Зубков – не только великий пилот, он и великий психолог, конкурентов видит насквозь, знает, кто и чем дышит. Выигрывая очередной старт, он вселял уверенность в своих партнёров и вносил нервозность в стан соперников, которые понять не могли, как Зубков с совершенно неискушённым новым разгоняющим продолжает побеждать. Пять этапов Кубка мира выиграл квартет Зубкова. На чемпионате мира – 2013 в швейцарском городке Санкт-Морице борьба за золото шла до последнего заезда. Тысячные доли секунды отделили наших ребят от победы. Но и серебряные медали – выдающееся достижение, особенно для Негодайло, отличная заявка на олимпийский успех.
Этот солнечный воскресный день, 23 февраля 2014 года, запомнился Алексею на всю жизнь: он с товарищами по квартету – Александром Зубковым, Дмитрием Труненковым и Алексеем Воевода поднялись на золотой пьедестал почёта олимпийского турнира в Сочи. На мужественных лицах – само спокойствие, все физические и моральные силы отданы победе. «Мы сделали всё возможное, чтобы обойти соперников», – таков был их лаконичный ответ журналистам.
В эту победу огромный вклад внёс и 25-летний иркутский гонщик Алексей Негодайло, совершивший невероятно дерзкий переход с легкоатлетической дорожки на ледовую. Даже самый смелый оракул тогда не мог предсказать поистине фантастическое восхождение бывшему бегуну на короткие дистанции. Тем ценнее успех.
***
27 мая исполнилось сорок лет чемпиону Игр доброй воли и Европы, пятикратному чемпиону России по боксу, заслуженному мастеру спорта Андрею Мишину.
Андрей родом с северного посёлка Новочунка Чунского района. Там в таёжной глубинке, в малюсеньком зале он ещё мальчишкой брал уроки мастерства у тренера-энтузиаста Михаила Зайнуллина. Оттуда он и шагнул в большой спорт, прославив свой посёлок на весь мир. Участник Олимпийских игр – 2000 и двух мировых чемпионатов, Андрей Мишин – единственный иркутский боксёр, завоевавший звание чемпиона Игр доброй воли.
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