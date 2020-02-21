Хранительница народных традиций

20 января отметила свой 73-й день рождения Людмила Павловна Говенко. Она учитель труда и изо начальных классов школы поселка Жилкино, яркий пример трудолюбивого, увлечённого своим делом человека, которого не пугают, а только закаляют трудности, и на которого хочется равняться.

Людмила Павловна – коренная иркутянка. Сама называет себя сибирской хохлушей, так как родители, имевшие молотилку, были раскулачены на Украине и высланы в Сибирь. Дед в дороге умер от голода, а отец с четырьмя детьми завербовался на нефтебазу в далёкий неведомый Иркутск.

Потом война. Отец был ранен, лежал в госпитале. 9 мая 1945 года вернулся инвалидом. В семье Говенко родилось ещё двое детей, Людмила была младшей, шестой.

Умели радоваться малому: была комната в бараке, была работа. Но кляузное письмо завистника на отца обернулось шестью годами ссылки на север, в Бодайбо.

– Мама с двумя младшими, как декабристка, поехала за отцом. А когда они все вместе вернулись из ссылки, отцу дали комнату в новом доме, построенном на развалинах Вознесенского монастыря, где я прожила тридцать лет, – рассказывает Людмила Павловна.

Людмила окончила 8 классов школы № 42 посёлка Жилкино. Летом устроилась подрабатывать в ясли (сейчас здание Дома творчества по ул. Воровского). Заработала 35 рублей – это была хорошая помощь родителям!

1 сентября одноклассники пошли в 9 класс, а Люда Говенко записалась в вечернюю школу, чтобы не бросать работу. Требования в вечёрке были очень высокими, никаких поблажек! Занятия заканчивались в 12 часов ночи, а в 7 утра – на работу в ясли, к грудничкам.

Людмила Павловна вспоминает: «Все стремились получить образование. К вечерникам относились с уважением. Получить среднеспециальное образование было счастьем, а высшее – мечтой. Только единицы из нас окончили институт…

Людмила окончила дошкольное педучилище. Молодым практикантом приехала опять на север – отрабатывать диплом.

Вернулась в Иркутск, родила дочь, работала в детском саду, а потом пришла в свою родную школу учителем изо и трудового обучения начальных классов. В то время школу возглавляла молодая, умная, смелая (сейчас сказали бы креативная) директор Лидия Юрьевна Остапчук. Она сразу разглядела в новом учителе труда желание работать творчески, отдавать всю себя своему предмету. Людмиле Павловне был выделен кабинет, который руками педагога был оформлен под старинную избу: в углу печь с горшками, на полу – домотканый половичок. И уроки в этом кабинете были удивительные, построенные по законам искусства.

В школе часто бывали гости, и молодая директор с гордостью начинала экскурсии с кабинета труда для малышей.

Свой трудовой путь Л. П. Говенко окончила в Доме детского творчества педагогом дополнительного образования, была руководителем кружка по вышиванию. Среди кружковцев были воспитанники детского дома № 2 и интерната № 13. Они с благодарностью вспоминают своего педагога.

А вечерами Людмила Павловна проводила занятия с пенсионерами в ДК имени Гагарина. Этих уроков с нетерпением ждали не только бабушки, но и их внучата.

Дочь Яна уехала с мужем-военным по распределению в Москву. Внуки Даша и Максим – коренные москвичи. Даша в своем сочинении «Как я провела лето» пишет: «На все три месяца летних каникул я уезжаю к бабушке в Сибирь. Моя бабушка все знает и умеет. Я была во всех музеях города Иркутска. Мы обязательно путешествуем по Байкалу, много фотографируем. Мне с бабушкой никогда не бывает скучно».

С Людмилой Павловной, действительно, не заскучаешь. Мастер-классы проходят в переполненных кабинетах Дома творчества. Дети и взрослые несут домой сделанных своими руками птиц счастья, тряпичных кукол, вышитые салфетки. Народный костюм, вязание спицами и крючком, лоскутное шитье – все подвластно умелым рукам опытного педагога.

В конкурсе «А ну-ка, бабушки!» Людмила Павловна участвовала под девизом: «Постоянно совершенствоваться!».

Она всегда желанный гость в педагогическом коллективе школы, детского сада, Дома детского творчества пос. Жилкино.

Коллеги, друзья, ученики и их родители искренне поздравляют Людмилу Павловну с Днем рождения! Желаем крепкого здоровья, дальнейших творческих успехов!

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