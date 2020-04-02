Лучше сидите дома: почтальоны сами доставят вам пенсию

В апреле почтальоны принесут пенсии и пособия всем получателям в Иркутской области на дом.

Как сообщает пресс-служба Почты России, это позволит избежать лишних визитов людей в почтовые отделения в период сложной эпидемиологической ситуации. Доставлять пенсии и пособия на дом обещают в установленный день выплаты.

По телефону контактного центра 8-800-1-000-000 жители регионов могут также оставить заявку на доставку товаров первой необходимости из ассортимента отделений почтовой связи и оплату коммунальных услуг у почтальонов, оборудованных мобильным почтово-кассовым терминалом (МПКТ). В Иркутской области их 200. С их помощью можно оплатить услуги ЖКХ, связи, а также воспользоваться услугами Почты России, например, оформить подписку на периодические издания.

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По инф. Телеинформа

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