Ну, осчастливили! С апреля ждём повышения пенсии

Пенсии по государственному пенсионному обеспечению, включая социальные пенсии, с 1 апреля 2020 года индексируются на 6,1% — в соответствии с ростом прожиточного минимума пенсионера в 2019 году. В Иркутской области пенсии повысятся у 89 тысяч 240 получателей.

Как сообщает пресс-служба ОПФР по Иркутской области, одновременно с индексацией социальных пенсий также индексируются госпенсии военнослужащих, проходивших военную службу по призыву, и членов их семей, участников Великой Отечественной войны, граждан, пострадавших в результате радиационных или техногенных катастроф, и членов их семей, граждан из числа работников летно-испытательного состава и некоторых других категорий населения.

В Иркутской области, по предварительным расчетам, средний размер социальной пенсии после повышения увеличится на 622 рубля и составит 10824 рубля. Средний размер социальной пенсии детям-инвалидам и инвалидам с детства первой группы вырастет соответственно на 943 и 941 рублей и составит 16 тысяч 410 и 16 тысяч 363 рубля. Средние размеры пенсий граждан из числа инвалидов вследствие военной травмы и участников Великой Отечественной войны, получающих две пенсии, после индексации вырастут до 37 тысяч 464 рублей и 45 тысяч 448 рублей соответственно.

По инф. Телеинформа

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