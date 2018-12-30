Это важно знать

Пенсионный фонд отвечает.

«Окончательно ли принято решение о повышении пенсионного возраста? И коснётся ли это меня, если 55 лет мне должно исполниться уже в 2019 году?» Анастасия Николаевна, г. Ангарск

Да, решение принято и оно закреплено законом №350-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам назначения и выплаты пенсий», который вступает в силу с 1 января 2019 года.

Законом закреплён общеустановленный пенсионный возраст: 65 лет для мужчин и 60 лет для женщин. Изменение пенсионного возраста будет проходить постепенно – в течение десяти лет: с 1 января 2019 до 2028 года.

Для граждан, которые по новым правилам должны выйти на пенсию в ближайшие два года, законом предусмотрена возможность сделать это на полгода раньше.

Если вы женщина 1964 года рождения, то есть 55 лет вам исполняется в 2019 году, по новым правилам вы должны выйти на пенсию в 56 лет, однако сможете сделать это в 55 лет и 6 месяцев. Если ваш день рождения выпадает на первое полугодие 2019 года, то выйти на пенсию вы сможете во втором полугодии 2019 года. Если же 55 вам исполняется во втором полугодии 2019 года, то пенсия вам будет назначена в первом полугодии 2020 года.

То же самое касается и мужчин 1959 года рождения, которым в следующем году должно исполниться 60. Если ваш день рождения выпадает на первое полугодие 2019 года, то выйти на пенсию вы сможете во втором полугодии 2019 года. Если же 60 вам исполняется во втором полугодии 2019 года, то пенсия будет назначена в первом полугодии 2020 года. То есть вы выйдете на пенсию в 60 лет и 6 месяцев.

«Слышал, что с 1 января, когда вступит в силу новый закон о пенсиях, пенсионерам, прекратившим работать, перестанут индексировать пенсию? Правда ли это? И нужно ли успеть уволиться до конца года, чтобы не лишиться индексации?» М. Георгий, г. Иркутск

Никаких изменений, связанных с порядком индексации пенсий как работающим, так и неработающим пенсионерам, не произошло, и принятый федеральный закон №350-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам назначения и выплаты пенсий» данный вопрос вообще никак не затрагивает.

Как и прежде, ежегодная индексация страховых пенсий будет производиться только неработающим пенсионерам. С той лишь разницей, что до 2024 года это будет происходить с 1 января, а не с 1 февраля, как все привыкли. Что касается работающих пенсионеров, то после завершения трудовой деятельности страховая пенсия будет увеличена им на все пропущенные индексы с первого числа месяца, следующего за месяцем увольнения, как это было и ранее.

Не доверяйте информации из сомнительных источников. Достоверная информация по вопросам пенсионного обеспечения публикуется на сайте Пенсионного фонда России www.pfrf.ru и на официальных страницах Отделения ПФР по Иркутской области в социальных сетях Одноклассники, ВКонтакте, Facebook и Twitter.

«Мы с мужем пенсионеры, проживаем в Иркутске. Этим летом мы ездили отдыхать в санаторий в Белокуриху. Недавно услышали, что через Пенсионный фонд можно получить компенсацию расходов на билеты к месту отдыха. Как это сделать?» А. Екатерина, г. Иркутск

Речь идёт о такой выплате, как «северный проезд». Её действительно производит Пенсионный фонд, но уважаемых супругов мы вынуждены огорчить: к сожалению, им такая компенсация не положена. Выплата потому и носит название «северный проезд», что производится она пенсионерам-северянам, которые, во-первых, являются неработающими, а во-вторых, проживают именно на севере. В Иркутской области к районам Крайнего Севера относится Катангский район. К местностям, приравненным к районам Крайнего Севера, относятся: Бодайбинский, Братский, Казачинско-Ленский, Киренский, Мамско-Чуйский, Нижнеилимский, Усть-Илимский и Усть-Кутский районы; города Бодайбо, Усть-Илимск, Усть-Кут и Братск. Именно проживающие там неработающие пенсионеры один раз в два года могут получить компенсацию расходов на проезд к месту отдыха и обратно. При этом очень важно, что место отдыха должно располагаться на территории Российской Федерации.

При обращении в Пенсионный фонд за компенсацией фактически произведённых расходов пенсионеру нет необходимости предъявлять документ, который подтверждал бы его пребывание в санатории, профилактории, доме отдыха, на туристической базе либо в ином месте, где ему были предоставлены услуги по организации отдыха. Для получения компенсации достаточно подать лишь заявление с указанием места отдыха и приложить к нему проездные документы.

«Я живу в Усолье-Сибирском, но в следующем году собираюсь переехать в Иркутск к детям. Будут ли мне продолжать выплачивать пенсию в Иркутске в том же режиме, или я должен пойти в Пенсионный фонд и сообщить, что переезжаю?» Алексей Николаевич Миронов, г. Усолье-Сибирское

Выплата пенсии производится по месту жительства гражданина на основании его пенсионного дела, а значит, при смене места жительства получателем пенсии его выплатное дело должно переезжать вместе с ним. Как же сделать так, чтобы пенсия «поехала» за пенсионером?

Сообщать в Пенсионный фонд о своём переезде нужно не там, откуда вы уезжаете, а там, куда вы приехали. Сразу по приезде на новое место жительство пенсионеру следует обратиться в клиентскую службу Пенсионного фонда по месту новой регистрации, а если регистрации ещё нет – по месту фактического проживания. Там необходимо подать заявление о запросе пенсионного дела из того района или региона, где вы жили ранее.

Там же вам будет предоставлена возможность заново выбрать способ доставки пенсии: через офисы «Почты России» или через кредитное учреждение (на счёт или банковскую карту).

«В сентябре я вышла на пенсию. Но мне не выдали пенсионное удостоверение. При этом у моего мужа, который вышел на пенсию четыре года назад, пенсионное удостоверение есть. В Пенсионном фонде сказали, что пенсионные удостоверения отменили. Правда ли это? И как я тогда буду подтверждать, что я пенсионерка?» Ольга Владимировна, г. Слюдянка

Действительно, с 2015 года пенсионные удостоверения не выдаются, так как действующее пенсионное законодательство не предусматривает выдачу и, соответственно, замену пенсионных удостоверений.

При получении государственных услуг в федеральных, государственных и муниципальных органах не требуется подтверждения статуса пенсионера, так как госструктуры обмениваются всей необходимой информацией в электронном виде в рамках межведомственного взаимодействия.

Если где-то в ином месте вам нужно будет подтвердить свой статус пенсионера, это можно сделать, предоставив справку о факте получения пенсии. Заказать такую справку можно, не выходя из дома, в «Личном кабинете гражданина» на сайте ПФР, также в МФЦ или клиентской службе Пенсионного фонда. Точно так же можно получить и справку о размере пенсии и иных социальных выплат.

Справка имеет то же юридическое значение, что и выдаваемое ранее удостоверение. При этом, если у пенсионера имеется удостоверение, то оно также является действительным.

«Я пенсионерка, воспитала двоих детей. Подавала заявление в Пенсионный фонд, чтобы мне зачли баллы за детей, но размер пенсии у меня не увеличился. Почему?» Нина Ивановна О., п. Усть-Ордынский

В соответствии с нормами действующего пенсионного законодательства, периоды ухода одного из родителей за каждым ребёнком до достижения им возраста полутора лет включаются в страховой стаж наравне с периодами работы. Если периоды работы и периоды ухода за детьми совпадают (то есть женщина находилась в отпуске по уходу за ребёнком, будучи официально трудоустроенной), то в стаж может быть учтён только один период – либо работа, либо уход. Это означает, что часть пенсии, установленная за этот период стажа, должна быть исключена из размера пенсии и заменена на сумму, рассчитанную по балльной системе за период ухода.

В каждом случае выбирается наиболее выгодный для пенсионера вариант. Поэтому если после подачи заявления на перерасчёт размер вашей пенсии не изменился, это значит, что вариант с баллами за уход именно для вас оказался невыгодным.

Чаще всего перерасчёт размера пенсии по страховым периодам оказывается выгодным в следующих случаях:

– если у женщины трое и более детей;

– если дети появились в тот период, когда женщина не была официально трудоустроена (например, была студенткой);

– и если при назначении пенсии была учтена совсем маленькая заработная плата.

В остальных случаях, как правило, более выгодно включать в стаж именно период работы, а не периоды ухода за детьми.

Загрузка...

Загрузка...

Расскажите об этом своим друзьям!

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ И ПУБЛИКАЦИИ ПРО ДЕНЬГИ



ПОСЛЕДНИЕ СООБЩЕНИЯ ПЕНСИОННОГО ФОНДА РОССИИ