Будьте готовы!

Заранее готовиться к выходу на пенсию жителей Иркутска и Иркутской области призывает Отделение ПФР. Консультации и юридическую помощь будущим пенсионерам всегда готовы оказать специалисты фонда.

В ежедневном режиме они ведут заблаговременную работу и всем будущим пенсионерам готовы оказать помощь. Обратиться можно в любое управление ПФР. Сотрудники помогут в сборе и проверке документов, подтверждающих пенсионные права; оценят правильность и сведения, которые в них содержатся; сверят информацию с данными персонифицированного учёта; примут меры по уточнению необходимых сведений и окажут содействие в направлении запросов о подтверждении стажа, заработной платы и другой значимой информации.

Принести документы для оценки пенсионных прав можно за один год до наступления пенсионного возраста. Подать заявление о назначении пенсии – за один месяц в любом управлении ПФР либо через личный кабинет гражданина.

Напоминаем: вся необходимая информация о стаже человека, количестве его пенсионных баллов всегда доступна в личном кабинете гражданина на сайте ПФР www.pfrf.ru. Воспользоваться сервисом довольно просто, достаточно быть зарегистрированным на Едином портале государственных услуг. Логин и пароль в личном кабинете гражданина точно такой же, как и на госуслугах. Сервис позволяет каждому человеку, независимо от возраста, получить полную информацию о сформированных пенсионных правах в системе обязательного пенсионного страхования, в том числе сведения о местах работы, перерывах в трудовой деятельности, страховых взносах от работодателей, о своём стаже и количестве пенсионных баллов.

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