Влюбился юноша в красавицу. Так влюбился, что высох весь, дошёл до безумия. А девушка была так холодна и строптива, что лишь насмехалась над его любовью.

Наконец она снизошла до объяснений:

— Все твердишь: люблю, люблю. Скажи, кого из нас больше любишь, свою мать или меня?

— Тебя, — отвечал юноша.

— Как любишь?

— Тело моё, душа моя — в твоей власти.

Усмехнулась холодная красавица и сказала:

— Не верю. Если любишь меня больше своей матери, поди сейчас же и принеси мне её сердце.

Остолбенел несчастный влюблённый, поражённый страшным капризом, потом бросился на колени:

— Сжалься надо мной!

Красавица надменно вскинула голову:

— Говорила же я, что любовь твоя — пустые слова! — и, громко захохотав, отвернулась.

Безумная любовь повлекла юношу к родному дому. Тёмной ночью переступил он его порог. А когда возвращался, сжимая в ладонях сердце матери, споткнулся и упал. Охнуть не успел, как услышал:

— Ты ушибся, сынок. Сильно болит?

Источник: pritchi.ru

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