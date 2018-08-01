Житель Узбекистана на протяжении 20 лет упорно пытается поступить в вуз

Житель узбекского города Самарканд Анвар Бекмурадов с 1995 года безуспешно пытается поступить в высшее учебное заведение.

В интервью узбекскому изданию Kun.uz 40-летний мужчина рассказал, что предпринял уже 18 попыток стать студентом.

«В 1995—1996 годах я поступал на юридический факультет Самаркандского государственного университета (СамГУ), затем в течение пяти лет — на исторический факультет того же университета, два года — в СамГАСИ (Самаркандский государственный архитектурно-строительный иниститут), один год — в сельскохозяйственный институт, а в 2011—2018 годах — на музыкальный факультет СамГУ. Я действительно хочу получить высшее образование. В этом году я подал документы на заочное отделение музыкального факультета», — цитирует Бекмурадова агентство «Фергана».

В последние годы абитуриент был не согласен с результатами экзаменов и два раза пытался их оспорить с помощью апелляции, но безуспешно. В текущем году Бекмурадов будет поступать вместе со своей 17-летней дочерью, которая подала документы в Самаркандский государственный медицинский институт.

Всего у мужчины четверо детей. Он получил среднее образование и зарабатывает за счет наемного труда. Бекмурадов мечтает стать учителем.

«Я хочу, став хорошим педагогом, учить молодежь хорошим вещам. В условиях глобализации со школами надо обращаться как с учреждениями науки. Понятия доброты и милосердия забываются в последнее время, а с помощью музыки людям легче найти общий язык», — отметил мужчина.

Бекмурадов надеется, что в этом году ему повезет. Если удастся поступить по контракту, он планирует взять образовательный кредит.

Вступительные экзамены в вузы Узбекистана начинаются 1 августа. В текущем году они продлятся до 15 августа. В 2018 году в вузы республики подали заявления 675 тыс. абитуриентов, что на 54 тыс. меньше, чем год назад. Больше всего заявлений поступило в СамГУ.

По инф. rosbalt.ru

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