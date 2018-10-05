Запуск трассы "Москва — Санкт-Петербург" отложен из-за арехологических находок

Запуск трассы М-11 «Москва — Санкт-Петербург» будет отложен из-за археологических находок и приостановки работ, передает «Интерфакс».

При подготовке полосы отвода дороги обнаружены предметы, которым более 3000 лет. В результате было остановлено строительство 7-го и 8-го участков трассы М11 — от 543-го до 684-го км на подходе к Петербургу. Кроме того, были обнаружены артефакты более поздних эпох — вплоть до сооружений времен Великой Отечественной войны.

Работы будут продолжены после завершения раскопок и отзыва Комитетом по культуре Ленобласти требования о приостановке работ. Точное время возобновления строительства пока не называется.

Ранее открыть трассу М-11 «Москва — Санкт-Петербург» планировалось в середине 2019 года.

По инф. rosbalt.ru

Примечательные публикации на темы отечественной (и не только) истории

...И много других публикаций на эту тему

Загрузка...

Загрузка...

Расскажите об этом своим друзьям!

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОНИМАЕТ: НЕ ВСЕ ТАК ПРОСТО!

ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ