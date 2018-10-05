ЗДРАВСТВУЙТЕ!

СПРАВКИ
ЖИЗНЬ НА ПЕНСИЮ
ПОДРОБНОСТИ
НА КАЛЕНДАРЕ

ДЛЯ ДУШИ
ОБЩЕНИЕ
ПАРТНЕРСТВО

Запуск трассы "Москва — Санкт-Петербург" отложен из-за арехологических находок
По инф. rosbalt.ru   
05 Октября 2018 г.
Изменить размер шрифта

Запуск трассы М-11 «Москва — Санкт-Петербург» будет отложен из-за археологических находок и приостановки работ, передает «Интерфакс».

Запуск трассы "Москва — Санкт-Петербург" отложен из-за арехологических находок

При подготовке полосы отвода дороги обнаружены предметы, которым более 3000 лет. В результате было остановлено строительство 7-го и 8-го участков трассы М11 — от 543-го до 684-го км на подходе к Петербургу. Кроме того, были обнаружены артефакты более поздних эпох — вплоть до сооружений времен Великой Отечественной войны.

Работы будут продолжены после завершения раскопок и отзыва Комитетом по культуре Ленобласти требования о приостановке работ. Точное время возобновления строительства пока не называется.

Ранее открыть трассу М-11 «Москва — Санкт-Петербург» планировалось в середине 2019 года.

По инф. rosbalt.ru

Примечательные публикации на темы отечественной (и не только) истории

...И много других публикаций на эту тему

Загрузка...
Загрузка...
  • Расскажите об этом своим друзьям!
ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОНИМАЕТ: НЕ ВСЕ ТАК ПРОСТО! Последние новости Наша историяСудьбы людские Наша почта, наши споры
ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ
ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ Все новости про пенсии и деньги Пенсионные новостиВоенным пенсионерам Работающим пенсионерам

Тэги:

У нас есть похожие статьи и новости:
 