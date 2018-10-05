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Закупки льготных лекарств сокращаются!
По инф. rosbalt.ru   
05 Октября 2018 г.
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Правительство РФ в первой половине 2018 года сократило траты на покупку льготных лекарств на 55,1 млрд рублей (на 20,9% меньше, чем годом ранее).

Как сообщает в пятницу «Коммерсант» со ссылкой на отчет маркетинговой компании DSM-Group, с начала года на бюджетные деньги закупили 43,6 млн упаковок медикаментов (минус 7,8% к первому полугодию прошлого года). В целом закупки медикаментов по программе «Семь нозологий» для лечения редких заболеваний сократились почти на треть, для остальных категорий льготников — на 6,7%.

При этом сокращение расходов не сделало более дешевые препараты российского происхождения популярнее: за год доля отечественных лекарств из перечня высокозатратных нозологий сократилась на 11%.

Напомним, ранее медики в опросе Фонда «Здоровье» рассказали о нехватке льготных лекарств. Минздрав заявил о необходимости мониторинга ситуации. На отсутствие льготных лекарств в аптеках жалуются и пациенты.

По инф. rosbalt.ru

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