Опрос: 68% знают случаи, когда льготный рецепт бессмысленен: лекарств просто нет

Большинство (почти 70%) российских медиков рассказали о случаях, когда пациентам не выписывали льготные рецепты из-за отсутствия нужного лекарства в аптеках. Каждый пятый врач в этом году столкнулся с тем, что больные раком не могли получить обезболивающие.

Опрос проводил Общероссийский народный фронт вместе с Фондом независимого мониторинга медицинских услуг и охраны здоровья человека «Здоровье». Итоги опроса опубликованы на сайте ОНФ.

68% медработников заявили, что им известны случаи, когда в 2018 году пациентам не выписывали льготный рецепт: нужного препарата попросту не было в аптеках. 30% опрошенных признались, что руководство медучреждений оказывает давление на врачей, чтобы они выписывали только конкретные лекарства.

37% респондентов сочли доступность льготных лекарств в своем регионе «высокой» или «хорошей», но почти столько же — 38,8%, — считают ее «низкой». В 2016—2017 годахна плохую доступность препаратов жаловались 51,4% участников опроса. 71,7% опрошенных медиков рассказали о случаях отсутствия в 2018 году нужных препаратов в стационарах государственных и муниципальных больниц.

О том, что онкобольные не могли получить обезболивающие лекарства, заявили 21,3% респондентов. Однако 78,7% не сталкивались с такой проблемой.

В опросе приняли участие 3 тыс. медиков, из них 2,6 тыс. — врачи-специалисты.

По инф. rosbalt.ru

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