Заглянем в кошельки высших чиновников? Вот, например, управделами Путина...

У тех, кто любит поворчать на роскошную жизнь властей — горячие денечки: чиновники (региональные и федеральные) публикуют - обязаны! - свои декларации прошлогодних доходов. Конечно, в некоторых случаях эти цифры не до конца достоверны: коррупционную составляющую власть имущие боятся предать огласке пуще сглазу (конечно же, речь не о всех и каждом). Но и те официальные цифры, что попадают в печать, способны произвести неизгладимое впечатление на обывателя... Вот, например, управляющий делами президента России Александр Колпаков. За 2017 год этот важный человек заработал 22,6 млн руб., причем, это на 1,5 млн руб. больше, чем годом ранеею.

Такие данные следуют из декларации о доходах, опубликованной на сайте ведомства. В 2016 году он задекларировал 21,1 млн руб.

В собственности Колпакова находятся два автомобиля — Mercedes и «Волга» ГАЗ 21, земельный участок площадью 1550 кв. м, два жилых дома (258 и 158,9 кв. м), две квартиры (167,9 и 172,3 кв. м), гараж, машино-место и хозяйственное строение.

При этом его супруга за год заработала 27 млн руб., что на 3 млн руб. меньше, чем в 2016 году. В ее собственности автомобили Toyota и Porsche и мотоцикл Ducati. Кроме того, у жены Колпакова имеется два земельных участка площадью (1550 и 1530 кв. м), два дома (234,6 и 736,9 кв. м), две квартиры (167,9 и 86,7 кв. м), гараж и машино-место.

В апреле СМИ сообщали, что средний доход сенаторов, депутатов, сотрудников федеральных министерств и Кремля вырос в 2017 году от 25 до 128% по сравнению с предыдущим годом.

Конечно, вопрос дискуссионный: насколько оправданы в России такие немаленькие (по миллиону в месяц!) зарплаты крупных государственных служащих. С одной стороны, ответственность у них не маленькая — да и их зарубежные коллеги, трудящиеся на подобных же должностях, зарабатывают не меньше, а иной раз и значительно больше. С другой же стороны - ведь как легко представить психологию людей, не испытывающих вообще никакого представления о материальных затруднениях: вольно или невольно отрываешься от земной жизни простых работяг или пенсионеров (кстати, наши пенсионные новости - по ссылке)...

А что думаете вы?

Оправданы ли в России высокие зарплаты высших государственных чиновников?

ДА. Высокая ответственность предполагает высокий уровень вознаграждения!



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НЕТ. Вознаграждение крупных чиновников должно быть высоким - но не в сотни же раз выше, чем средняя зарплата по стране!



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По инф. rosbalt.ru

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