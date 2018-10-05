Все части света

Вице-премьер Дмитрий Козак поддержал предложения минэнерго и минэкономразвития о введении социальной нормы потребления энергии для населения. Она предусматривает рост тарифов при превышении определенного месячного лимита. По экспертным оценкам, более 90 процентов людей, в том числе пожилые и одинокие люди, от введения соцнормы точно не проиграют. – "Российская газета"

Тема дифференциации тарифов в зависимости от энергопотребления обсуждается в связке с перекрестным субсидированием в электроэнергетике (когда одна группа потребителей платит за другую). 19 сентября на совещании у Дмитрия Козака рассматривался комплекс мер по снижению объемов этого субсидирования, однако конкретные параметры дифференциации тарифов еще прорабатываются, сообщил помощник Козака.

Появление соцнормы будет стимулировать развитие энергосбережения и снизит нагрузку на промышленность, считает замруководителя Федеральной антимонопольной службы Виталий Королев.

Обсуждение соцнормы - фактически реанимирование давней идеи. Как рассказывал три года назад на пресс-конференции в "РГ" замминистра энергетики Вячеслав Кравченко, на тот момент обсуждался ввод трех диапазонов энергопотребления - менее 150 кВт/ч в месяц, от 151 до 600 и более 600 кВт/ч. По подсчетам минэнерго, в первую категорию попадали 73 процента населения (для них тариф за электричество фактически становился бы меньше на два процента). Во вторую категорию попадала четверть россиян (тариф выше на 12 процентов). За потребление электричества свыше 600 кВт/ч базовый тариф рос бы на 52 процента (это касалось всего двух процентов домохозяйств).

Практика показала, что соцнормы экономически оправданы и для потребителей, и для поставщиков

Льготные категории - многодетные семьи, инвалиды, одинокие пенсионеры и другие социально уязвимые слои населения - в основном потребляют менее 150 киловатт-часов (95 процентов), поэтому для них риск, что платежи вырастут, минимален. К тому же для них будут действовать пониженные тарифы по тому же принципу, что и сегодня.

Эксперимент

Они уже действуют

В Красноярском крае понятие "соцнормы энергопотребления" было введено еще в 2005 году как одна из мер по защите неимущих и малообеспеченных слоев населения. По последним данным, норма "льготного" энергопотребления составляла 110 кВт/ч в месяц на одиноко проживающего и по 75 кВт/ч на каждого члена семьи. Цены на этот объем ниже, чем за его пределами. По данным энергетиков, большая часть абонентов укладывается в норму. Те, кто выходят за ее рамки, - чаще домохозяйства с множеством энергоемких приборов.

В Орловской области новация появилась на пять лет позже по решению региональных властей. Тогда она составляла 200 кВт/ч в месяц на домохозяйство с одним человеком. С 1 сентября 2013 года там начался эксперимент по решению федеральных властей. Орловская область вошла в число шести пилотных регионов, однако все они сохранили право самостоятельно варьировать размеры тарифов и устанавливать местные льготы.

В Орле соцнорма - 190 кВт/ч в месяц, и она самая высокая среди пилотных регионов. Сейчас базовый одноставочный тариф в пределах соцнормы составляет 3,74 рубля за кВт/ч, сверх - 4,94 рубля. "Практика показала, что решение о введении соцнормы было оправданным и экономически целесообразным как для потребителей, так и для поставщиков услуг, - отметила начальник областного управления по тарифам и ценовой политике Елена Жукова. - Подавляющее большинство населения - 96 процентов - оплачивает электроэнергию в пределах соцнормы".

Ростовская область тоже попала в "пилот". На первого зарегистрированного в доме или квартире человека она составляет 96 кВт/ч, на второго - 60 кВт/ч, на последующих - 40 кВт/ч. Там в соцнормы укладывается 70 процентов потребителей.

В принципе, привыкнув к новым расчетам, многие семьи ими даже довольны. В Нижнем Новгороде наш корреспондент встречался с горожанами. "В сентябре мы потратили 180 кВ/ч на 644,4 рубля. Если бы не соцнорма, то нам пришлось заплатить почти в два раза больше - 1119,6 рубля", - говорит Светлана Матвеева.

Но не все так просто: в пилотных регионах были и проблемы. Например, в Ростовской области оказалось, что в соцнорму не могли уложиться многодетные семьи и жители ветхого и аварийного жилья, которое отапливалось электричеством. Кроме того, из-за жары летом здесь активно используют кондиционеры, что значительно повышает расход энергии. В итоге в регионе расширили список льготных категорий и ввели коэффициент сезонности. Эксперты считают, что опыт пилотных регионов необходимо проанализировать, прежде чем принимать окончательное решение.

Загрузка...

Загрузка...

Расскажите об этом своим друзьям!

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОНИМАЕТ: НЕ ВСЕ ТАК ПРОСТО!

ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ