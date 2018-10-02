ЗДРАВСТВУЙТЕ!

СПРАВКИ
ЖИЗНЬ НА ПЕНСИЮ
ПОДРОБНОСТИ
НА КАЛЕНДАРЕ

ДЛЯ ДУШИ
ОБЩЕНИЕ
ПАРТНЕРСТВО

Электричество станут "соцнормировать", будем посматривать на счетчик
По инф. rosbalt.ru   
02 Октября 2018 г.
Изменить размер шрифта

Правительство РФ вернулось к обсуждению замороженного в 2014 году проекта социальной нормы энергопотребления для населения, пишет «Коммерсант».

По данным газеты, соцнорма энергопотребления составит 300 кВт/ч в месяц и должна оплачиваться по базовому тарифу, потребление в диапазоне от 300 до 500 кВт/ч предполагает повышенный тариф, а более 500 — «экономически обоснованный». При этом объем фиксируется на домохозяйство, а не на отдельного потребителя. При среднем размере домохозяйства в 2,5 человека и среднем потреблении в 220 кВт/ч в месяц в соцнорму уложится большинство домохозяйств, отмечает издание со ссылкой на эксперта.

Помимо прогрессивной шкалы, в проекте отмечается сокращение субсидируемых потребителей и поэтапное приведение базового коэффициента к 1 вместо нынешнего 0,7. В частности, уменьшение субсидий ожидает жителей сел и живущих в квартирах с электроплитами.

По сведениям газеты, вице-премьер Дмитрий Козак одобрил схему, а министерства и ФАС должны к 15 января 2019 года внести проекты нормативных документов.

По инф. rosbalt.ru

Загрузка...
Загрузка...
  • Расскажите об этом своим друзьям!
ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОНИМАЕТ: НЕ ВСЕ ТАК ПРОСТО! Последние новости Наша историяСудьбы людские Наша почта, наши споры
ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ
ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ Все новости про пенсии и деньги Пенсионные новостиВоенным пенсионерам Работающим пенсионерам

Тэги:

У нас есть похожие статьи и новости:
 