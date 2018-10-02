Электричество станут "соцнормировать", будем посматривать на счетчик

Правительство РФ вернулось к обсуждению замороженного в 2014 году проекта социальной нормы энергопотребления для населения, пишет «Коммерсант».

По данным газеты, соцнорма энергопотребления составит 300 кВт/ч в месяц и должна оплачиваться по базовому тарифу, потребление в диапазоне от 300 до 500 кВт/ч предполагает повышенный тариф, а более 500 — «экономически обоснованный». При этом объем фиксируется на домохозяйство, а не на отдельного потребителя. При среднем размере домохозяйства в 2,5 человека и среднем потреблении в 220 кВт/ч в месяц в соцнорму уложится большинство домохозяйств, отмечает издание со ссылкой на эксперта.

Помимо прогрессивной шкалы, в проекте отмечается сокращение субсидируемых потребителей и поэтапное приведение базового коэффициента к 1 вместо нынешнего 0,7. В частности, уменьшение субсидий ожидает жителей сел и живущих в квартирах с электроплитами.

По сведениям газеты, вице-премьер Дмитрий Козак одобрил схему, а министерства и ФАС должны к 15 января 2019 года внести проекты нормативных документов.

По инф. rosbalt.ru

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