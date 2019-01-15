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Впервые: земной хлопок пророс на Луне!
По инф. rosbalt.ru   
15 Января 2019 г.
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Запущенный Китаем к темной стороне Луны зонд «Чанъэ-4» впервые в истории провел биологический эксперимент на ее поверхности.

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Как сообщило Центральное телевидение Китая, аппарат захватил с собой ряд живых организмов. Так, в нем находятся семена, в том числе хлопчатника и картофеля.

Аппарат прислал на Землю фотографии, показывающие, что хлопок пророс.

«Чаньэ» прилунился на обратной стороне спутника земли 3 января.

По инф. rosbalt.ru

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