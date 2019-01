Впервые: земной хлопок пророс на Луне!

Запущенный Китаем к темной стороне Луны зонд «Чанъэ-4» впервые в истории провел биологический эксперимент на ее поверхности.

Как сообщило Центральное телевидение Китая, аппарат захватил с собой ряд живых организмов. Так, в нем находятся семена, в том числе хлопчатника и картофеля.

Аппарат прислал на Землю фотографии, показывающие, что хлопок пророс.

#BREAKING The latest released experimental picture shows that cotton seeds carried on the Chang'e-4 probe have sprouted, marking the first biological experiment on the lunar surface #ChangE4 pic.twitter.com/6bMXH3dVT0