В школах Франции будут бесплатные завтраки для детей бедняков

В школах Франции со следующего учебного года начнут выдавать бесплатные завтраки для детей из неблагополучных районов.

Как рассказал министр образования Жан-Мишеля Бланкер, мера поспособствует минимизации неравенства с раннего возраста, передает The Local.

По данным СМИ, инициатива рассчитана на учебные заведения, расположенные в бедных районах крупных городов или сельских районах. Чтобы воспользоваться этой схемой, школы должны будут подать заявку заранее.

Напомним, что в России школы периодически сотрясают скандалы, связанные с питанием учеников и вопросом "А кто за это заплатит?" (недавний случай - во Владимире). Сказывается и нищета государства, захватившего все командные посты в экономике и принявшего на себя непомерные обязательства перед жителями страны - на фоне непомерных же амбиций в военно-политической сфере и увлечения мега-проектами... Но не надо думать, что в благополучной Европе все так уж замечательно - расслоение на богатых и бедных велико и там. Но в том-то и дело, что при нормальной демократии власти - тревожатся этой проблемой и стремятся сгладить наиболее кричащие противоречия! Просто потому что хотят добиться уважения всех слоев общества - и, по-возможности, избраться по-новой. Так и работает, пусть со скрипом (вспомним бунты "желтых жилетов" в той же Франции!), механизм политической конкуренции и ответственности властей перед обществом.

По инф. rosbalt.ru

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