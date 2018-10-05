В российских школах ждут педагогов-мужчин

Министр просвещения РФ Ольга Васильева выразила надежду, что мужчин среди школьных учителей станет больше.

Пока что, по ее словам, в школе «преобладают женщины». «На мой взгляд, чем больше мужчин будут работать в школах, тем больше будет и успеха в том числе», — цитирует РИА Новости слова Васильевой.

Комментируя итоги конкурса «Учитель года», министр отметила, что призеры — молодые ребята с педагогическим стажем по 4-5 лет. Она подчеркнула: «Это осознанный выбор. Это вселяет надежду, говорит о том, что меняется отношение самих молодых людей к профессии учителя».

3 октября в Петербурге подвели итоги второго очного тура федерального этапа всероссийского конкурса «Учитель года России — 2018». Призерами конкурса стали Алихан Динаев из Грозного, Игнат Игнатов из Москвы, Илья Казанцев из Пскова, Юрий Клюев из Брянской области, Григорий Назаров из подмосковных Химок. Победитель конкурса будет объявлен 5 октября, в День учителя, в Государственном Кремлевском дворце.

По инф. rosbalt.ru

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