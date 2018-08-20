В России начались внезапные армейские учения

В Восточном и Центральном военных округах и в воинских частях дальней и военно-транспортной авиации в понедельник в пять утра началась внезапная проверка боеготовности. Как сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу, решение о проверке принял президент и главнокомандующий Владимир Путин.

«В плановом порядке органы военного управления с соединениями и воинскими частями ВВО, ЦВО, ВДВ, дальней и военно-транспортной авиации приступили к выполнению мероприятий по приведению в высшие степени боевой готовности», — сказано в заявлении Шойгу.

Проверка боеготовности на восточном направлении продлится пять дней до 25 августа. Оценивать действия военных будут три рабочие группы, две будут работать в ВВО и ЦВО, третья займется оценкой «качества и полноты выполнения вопросов по мобилизационному развертыванию в ходе сборов». Минобороны также проинформирует о внезапной проверке военных атташе иностранных государств.

Проверка боеготовности приурочена к масштабным учениям «Восток-2018», которые в сентябре пройдут в Сибири и на Дальнем Востоке. В маневрах примут участие военные Китая и Монголии. Ранее Шойгу назвал эти учения беспрецедентными по масштабам.

По инф. rosbalt.ru

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