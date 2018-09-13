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В России могут запретить курение возле подъездов
По инф. rosbalt.ru   
13 Сентября 2018 г.
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no smoking

В Госдуму внесен разработанный в Совете Федерации законопроект, который предполагает введение штрафов за курение у подъездов. Размер штрафа — от 500 до 1 тыс. рублей.

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Как сообщает «Парламентская газета», в пояснительной записке авторы документа пишут, что сейчас жильцы или гости очень часто курят у входов в многоквартирные дома, а дымом вынуждены дышать все живущие в этом подъезде, в том числе дети и пенсионеры.

Поправки, запрещающие курение на открытом воздухе на расстоянии менее десяти метров от подъездов, хотят внести в 12-ю статью закона «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака».

Госдума рассмотрит закон в первом чтении уже сегодня.

По инф. rosbalt.ru

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