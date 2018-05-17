В Подмосковье ограблена 78-летняя старушка. Преступница — тоже не из молодежи...

В Подмосковье задержали неоднократно судимую 50-летнюю женщину, подозреваемую в совершении грабежа. Об этом сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

«Злоумышленница представилась 78-летнему местному жителю сотрудницей одной из социальных организаций, обманным путем проникла в его квартиру, расположенную в одном из домов д. Малеевка где, применив насилие к пенсионеру, похитила у него 35 тыс. рублей», — сказала Петрова.

Сотрудники полиции задержали подозреваемую в машине возле одного из домов на улице Волоколамское шоссе. «Женщина пояснила, что похищенные деньги она потратила на личные нужды», — добавила Петрова.

По данному факту возбуждено уголовное дело ст. 161 Уголовного кодекса («Грабеж»). Злоумышленнице избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

По инф. rosbalt.ru

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