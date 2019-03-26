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В Ингушетии опять "закипело"
По инф. rosbalt.ru   
26 Марта 2019 г.
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Крупный митинг протеста проходит в столице Ингушетии Магасе. Как сообщил председатель отделения партии «Яблоко» Руслан Муцольгов, до 20 тыс. человек собралось на площади у здания телерадиокомпании «Ингушетия».

В Ингушетии опять "закипело"

Уведомление на проведение митинга было подано от общественной организации «Опора Ингушетии». Фактическим организатором выступил Ингушский комитет национального единства, представляющий широкую коалицию общественно-политических движений республики.

«Организаторами заявлены требования: отмена соглашений от 26 сентября, отставка Юнус-Бека Евкурова и исполнение закона о реабилитации репрессированных народов в полном объеме. В начале митинга был озвучен вопрос о доверии главе республики, и люди единогласно проголосовали за недоверие. Сейчас добавились еще требования: возвращение прямых выборов главы республики и введение смешанной системы выборов Народного собрания и муниципальных представительных органов», — рассказал Руслан Муцольгов.

По словам политика, митингующие намерены продолжать акцию до победы. «Люди настроены решительно. Если требования митинга будут исполнены, то как исполнят, так и уйдем с площади. А вообще люди намерены стоять до конца, до полного исполнения требований населения», — заявил Руслан Муцольгов.

Напомним, что массовые акции протеста начались в республике после того, как главы Ингушетии Юнус-Бек Евкуров и Чечни Рамзан Кадыров подписали соглашение об изменении границ регионов.

По инф. rosbalt.ru

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