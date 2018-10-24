Целители в России набирают поклонников и опустошают кошельки

Походы к знахарям и целителям имеют в России давнюю традицию в первую очередь в глубинке, где традиционная медицина испытывает особые проблемы с финансированием, констатирует постоянный автор Der Standard Андре Баллен.
"Становится как-то не по себе, когда господин Лабан запускает свои пальцы в мой нос и бесцеремонно что-то там дергает. В это время один из его ассистентов массирует мне лодыжки, а другой подает ему какую-то склянку и смачивает мне ватным тампоном лицо. Жидкость застилает глаза, и я с трудом могу разглядеть кусочек мяса, который филиппинец с триумфом якобы извлекает из моего носа - теперь я избавлен от полипа!" - сообщает журналист, побывавший на приеме у чудо-лекаря.
За один сеанс, продолжает Баллен, пациент может выбрать четыре органа, которые он хочет подлечить. "Я решил проверить нос, печень, поджелудочную и почки - и, по всей видимости, не прогадал. Патологии были обнаружены везде. В печени засела инфекция, в почках целитель устранил снижение функции, промассировав их и снабдив недостающей энергией. Там был к тому же обнаружен песок, а в поджелудочной - опухоль. "Лечение" продлилось пять минут. Пришла некая легкость - по крайней мере, в мой кошелек. Процедуры обошлись мне примерно в 200 евро".
В приемной филиппинского целителя нет свободных мест - Лабан приезжает во Владимир дважды в год. "К чудо-доктору съезжаются со всей России", - повествует журналист.
Москвичка Ольга приезжает в пятый раз. 50-летняя блондинка верит в пси-хирургию - так называется техника, позволяющая "оперировать" без скальпеля. "Каждый раз Лабан избавлял ее от тяжелой болезни - и на этот раз это была ни много ни мало, а опухоль", - говорится в статье.
Ее муж Дима настроен более скептически, хотя признает, что филиппинский лекарь избавил его от камней в почках. "Их обнаружили на УЗИ, а после сеанса врач их больше не нашел", - рассказывает мужчина.
Если верить "медицинскому свидетельству", которое висит при входе в частную клинику, Лабан прошел на родине месячный курс по массажу и рефлексотерапии. "Но кто из пациентов будет читать английский текст", - задается риторическим вопросом Андре Баллен.
Традиционная медицина зачастую не в силах помочь людям - особенно в российской глубинке. "Поэтому люди и возлагают последние надежды на чудо", - пишет автор.
Другую причину популярности всякого рода знахарей Баллен видит в значении, которое в России придается не только религии, но и мистике и разным суевериям. "77% русских, согласно опросам, верят в то, что у человека могут быть сверхспособности. Филиппинские пси-хирурги - последний писк моды на этом рынке услуг. Кто-то верит в байкальских или алтайских шаманов, другие - в "деревенских бабушек", заговаривающих болезни и изгоняющих злых духов".
Валентина Ивановна, в прошлом педиатр, принимает своих пациентов в центре Москвы. После того, как у нее обнаружился дар целительства, она ушла из поликлиники, рассказывает 60-летняя дама. Сегодня она берет 100 евро за сеанс и советует своим пациентам больше двигаться и гулять на свежем воздухе, пить много воды и принимать гомеопатию. Витамины и добавки можно купить у нее. "Неплохой бизнес. Мошенничество, сетуют одни. Другие приходят снова". Врачи сказали, что у них не будет детей, рассказывает Лена. А Валентина Ивановна поверила в них с мужем - и теперь у них пятеро детишек. "Вера - самое главное", - уверена женщина.
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