Телевидение: в России еще 36 регионов переходят на "цифру"

С понедельника, 3 июня, с аналогового на цифровое вещание федеральных телеканалов перейдут еще 36 российских регионов.

Третий этап отключения станет крупнейшим в Европе, заявил замглавы Минкомсвязи Алексей Волин, так как в регионах, которые перейдут на цифру, проживает около 62 млн человек. Для помощи социально незащищенным слоям населения в этих регионах зарезервировано 900 млн рублей.

В понедельник будет прекращено аналоговое вещание основных федеральных каналов в Алтайском, Камчатском, Краснодарском, Красноярском, Пермском, Приморском и Хабаровском краях, Архангельской, Брянской, Владимирской, Воронежской, Еврейской автономной, Иркутской, Калининградской, Нижегородской, Новосибирской, Омской, Орловской, Ростовской, Самарской, Свердловской, Смоленской, Тамбовской и Томской областях, Ненецком, Ханты-Мансийском и Чукотском автономных округах, а также в Адыгее, Бурятии, Коми, Марий Эл, Якутии, Северной Осетии, Татарстане, Хакасии и Туве.

В этом году Россия должна полностью перейти на цифровой формат вещания обязательных общедоступных и федеральных телеканалов.

По инф. rosbalt.ru

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