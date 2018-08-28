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Столичный пенсионер лишился "Мерса" за 3,5 млн
По инф. rosbalt.ru   
28 Августа 2018 г.
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На юго-востоке Москвы пенсионер стал жертвой угонщиков.

Mercedes Benz 36

Автомобиль Mercedes-Benz GL 500 4MATIC был похищен с парковки на Волжском бульваре. Владелец иномарки, пенсионер, обратился в полицию с заявлением об угоне накануне утром, сообщает агентство «Москва».

Материальный ущерб потерпевший оценил в сумму около 3,5 млн рублей. По факту инцидента полиция уже расследует уголовное дело о краже в особо крупном размере.

По инф. rosbalt.ru

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