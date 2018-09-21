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Столичным "недопенсионерам" обещают сохранить привычные льготы
По инф. rosbalt.ru   
21 Сентября 2018 г.
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mosk monument jukov

Мэр столицы Сергей Собянин направил на рассмотрение депутатов Мосгордумы законопроект, предусматривающий меры поддержки горожан старше 50 лет в рамках пенсионной реформы.

Законопроект оставляет в силе все привычные для москвичей льготы, а также предусматривает возможность бесплатно пользоваться общественным транспортом, изготавливать и ремонтировать зубные протезы женщинам старше 55 лет и мужчинам старше 60 лет.

Также москвичи предпенсионного возраста смогут получать бесплатные путевки в санатории и деньги на дорогу к месту отдыха. Москвичи, имеющие звание «Ветеран труда» или «Ветеран военной службы», будут оплачивать лишь 50% стоимости коммунальных услуг, смогут получать ежемесячную компенсацию затрат на телефон и ежемесячную денежную доплату.

В законопроекте Собянин предлагает предоставить возможность москвичам в возрасте от 50 лет бесплатно проходить диспансеризацию и профессиональную подготовку, а также заниматься повышением квалификации.

Кроме того документ предполагает создание специального центра переподготовки и трудоустройства москвичей предпенсионного возраста.

По инф. rosbalt.ru

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