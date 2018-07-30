Сотки с вышкой

Совет Федерации одобрил законопроект, который давно ждали и который серьезно поможет дачникам, садоводам, жителям малоэтажных поселков. Новый закон упрощает оформление линейных объектов. Кто не знает, к линейным объектам относятся линии электропередачи, линии связи, трубопроводы, ретрансляционные вышки и другие подобные сооружения, без которых невозможна нормальная современная жизнь. Работа над этим законом шла с 2004 года.
Тянуть провода над садовыми участками, ставить на них вышки можно будет только с согласия владельцев земли. Фото: photoxpress
Принятый документ предусматривает возможность размещения линейных объектов на условиях публичного сервитута. Сервитут означает ограничение прав использования собственником участка в пользу третьих лиц. То есть, посторонним лицам разрешено постоянное, но ограниченное право использования чужой земли.
Без тех же проводов и мачт поселок - не поселок. Но эти линейные объекты мало установить. Главное - узаконить их. А с этим до сих пор были большие проблемы. Так что новый закон в целом направлен на упрощение создания и оформления прав на такие объекты.
Документ также предусматривает меры по защите прав граждан и организаций при установлении публичного сервитута.
Официальным представителем правительства Российской Федерации по законопроекту является заместитель министра экономического развития РФ - руководитель Росреестра Виктория Абрамченко.
Закон разработан Минэкономразвития России. Документ предполагает установить единый упрощенный порядок оформления земельных участков для размещения линейных объектов. В частности, предусматривается возможность строительства объекта на условиях публичного сервитута без образования земельного участка, постановки его на кадастровый учет и регистрации прав на него.
Такой порядок позволит вводить линейные объекты в эксплуатацию в более короткие сроки, чем сегодня. Сейчас значительная часть таких объектов строится с нарушением установленного порядка - срок оформления участков под строительство может растянуться до двух лет. При этом сетевые организации, занимающиеся реконструкцией объектов для подключения потребителей, обязаны уложиться в срок до четырех месяцев.
Будет установлен единый порядок оформления земельных участков для размещения линейных объектов
Для защиты прав граждан при оформлении земельных участков под линейными объектами закон запрещает устанавливать публичные сервитуты на садовых, огородных и дачных участках, а также на участках, предназначенных для индивидуальной жилой застройки. Это будет возможно, только если сами граждане примут такое решение, например, о газификации садоводческого товарищества. Закон расширяет область применения публичного сервитута. Такое понятие уже есть в законодательстве. Но в настоящее время сервитут может применяться только для ремонта линейных объектов, поэтому оформить участок для нового объекта инфраструктуры в сложившейся застройке практически невозможно.
Дословно
Виктория Абрамченко, заместитель министра экономического развития РФ - руководитель Росреестра:
- Этот закон очень важен, потому что помогает, прежде всего, не сетевым компаниям, а их конечным потребителям, рядовым гражданам, которые несут значительные временные и финансовые издержки при подключении к инженерной инфраструктуре.
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