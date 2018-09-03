Соседский союз

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Роман Маркелов, "Российская газета"   
03 Сентября 2018 г.
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Правительство одобрило законопроект минстроя об изменениях в порядке перевода помещений в многоквартирном доме из жилых в нежилые. Магазины, парикмахерские, аптеки и кафе можно будет организовать в жилом доме только с письменного согласия всех соседей, пишет "Российская газета".

Одобрен порядок перевода жилых помещений в нежилые

Документ предлагает установить, что для перевода жилого помещения в нежилое в многоквартирном доме нужен протокол общего собрания собственников. Он должен содержать решение о согласии на такой перевод, а также письменные согласия собственников всех помещений, примыкающих к переводимому в нежилое.

Кроме того, в документе предлагается установить особенности определения кворума общего собрания собственников. На нем должны присутствовать собственники помещений, расположенных в подъезде, где находится переводимое помещение, обладающие двумя третями голосов от числа таких собственников. Помимо большинства голосов от общего числа голосов принимающих участие в собрании собственников требуется большинство от общего числа голосов собственников помещений, расположенных в подъезде.

Таким образом, новый порядок сделает процедуру перевода квартир в нежилые помещения более справедливой с точки зрения соседей. При этом после первой публикации "Российской газеты" об этой инициативе в редакцию обращались читатели, рассказывавшие, что охотно соглашались на соседство с аптеками и продуктовыми магазинами на первых этажах, а позднее получали на том же месте караоке-бары и пивные ларьки. При повторном использовании помещения согласие собственников квартир в доме уже не спрашивается.

В минстрое тогда поясняли, что в градостроительном законодательстве уже существуют строительные нормы и правила, ими определяются виды организаций, которые могут и не могут размещаться на первых этажах многоквартирных домов. На региональных уровнях также действуют нормативные акты о "тишине", отмечали в ведомстве.

По мнению руководителя практики жилищного права и социальных отношений национальной юридической службы "Амулекс" Дмитрия Томко, возможность для жителей дома напрямую влиять на профиль открытого заведения могла бы считаться препятствием для предпринимательской деятельности - в том случае, если предприятие не нарушает напрямую никаких законов.

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