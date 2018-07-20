Шок: знаменитый казахстанский фигурист зарезан воришками автозеркал

Известный казахстанский фигурист, призер Олимпиады-2014 Денис Тен скончался в больнице после ножевого ранения, нанесенного ему в ходе нападения в Алма-Ате. «Да, умер. Время не знаем», — сообщили Sputnik Казахстан в пресс-службе республиканского Минздрава.

По предварительным данным департамента внутренних дел Алма-Аты, на спортсмена напали двое неизвестных.

«Сегодня около 15 часов на пересечении улиц Курмангазы и Байсеитовой Денис Тен застал двух неустановленных лиц при попытке кражи зеркал с его автомобиля. В результате возникшей потасовки Тену было нанесено ножевое ранение», — сообщили в департаменте.

Тен в крайне тяжелом состоянии был доставлен в реанимацию центральной городской клинической больницы. Предварительный диагноз — ножевое ранение верхней трети правого бедра, повреждение сосудов, наружное кровотечение. Пациент потерял около трех литров крови. Была немедленно проведена операция, но спасти его жизнь врачам не удалось.

Весь личный состав алма-атинского ДВД в настоящее занят поисками подозреваемых.

Казахстанский фигурист Денис Тен завоевал бронзовую медаль Олимпиады-2014 в Сочи. На Олимпийских играх в Пхенчхане он по итогам короткой программы не попал в финал.

По инф. rosbalt.ru

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