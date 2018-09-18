Сезон гриппа: традиционно советуют не полагаться на самолечение

Роспотребнадзор разместил во вторник на своем сайте советы, как не заболеть гриппом. Главное — это сделать прививку, особенно это актуально для детей и пожилых людей, для которых грипп может быть смертельно опасен.

Также россиянам рекомендуют в гриппозный сезон избегать мест массового скопления людей, носить в общественных местах медицинскую маску, не подходить близко к тем, кто чихает и кашляет. По приходу с улицы домой нужно вымыть руки с мылом. Также врачи советуют есть как можно больше продуктов с витамином С — клюква, брусника, цитрусовые, и блюда с чесноком. Важно в целом вести здоровый образ жизни и заниматься фитнесом.

Если вы все же заболели, то главное — не заниматься самолечением и ни в коем случае не ходить больным на работу и не отправлять в школу или детсад заболевшего ребенка. Нужно вызвать врача, выполнять все его рекомендации, принимать лекарства, соблюдать постельный режим, пить как можно больше жидкости (чай, ягодные морсы, минеральная вода). Помещение, где находится больной, нужно регулярно проветривать. При уходе за больным лучше использовать медицинскую маску.

По инф. rosbalt.ru

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