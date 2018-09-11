Миздрав уверяет: новая вакцина от гриппа победит и «Сингапур», и «Колорадо»

В состав российской вакцины против гриппа включены антигены двух новых штаммов — гриппа А «Сингапур» и гриппа В «Колорадо», сообщили в понедельник в Минздраве РФ.

Для сезона 2018—2019 года ВОЗ рекомендованы два новых штамма гриппа: А/Сингапур/INFIMN-16-0019/2016(H3N2)-подобный вирус и В/Колорадо/06/2017 (викторианская разновидность). Эти антигены вошли в состав отечественных вакцин. Уже закуплено около 62,3 млн доз, с августа в регионы уже поставлено более 31 млн доз.

Напомним, Роспотребнадзор на своем стенде на Восточном экономическом форуме сообщил об «атаке» двух новых штаммов гриппа в этом эпидемиологическом сезоне.

Вакцинироваться против гриппа нужно ежегодно до наступления «гриппозного сезона», эффект от прививки сохраняется в течение примерно года.

По инф. rosbalt.ru

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