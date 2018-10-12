Саратовский министр заявила, что легко проживет на 3,5 тыс. руб в мес. Вместо похвалы (пусть бы попробовала!) ее почему-то уволили...

Министр занятости, труда и миграции Саратовской области Наталья Соколова заявила, что можно прожить на 3,5 тыс. рублей в месяц. Это вызвало серьезный резонанс и в результате чиновница была уволен.

Накануне местное издание «Общественное мнение» сообщило, что о дискуссии между Соколовой и депутатом облдумы Николаем Бондаренко после заседания думской рабочей группы.

На заседании обсуждали грядущее повышение прожиточного минимума для неработающих пенсионеров в 2019 году. Соколова предложила увеличить его всего на 288 рублей. Депутаты посчитали, что эту цифру нужно повышать не менее, чем на 500 рублей, мотивировав, что цены на продукты растут. Соколова считает эту сумму приемлемой.

Когда заседание закончилось, Бондаренко и Соколова в пустом зале продолжили спорить, на какую сумму человек может прожить в месяц. Министр считает, что 3,5 тыс. рублей вполне достаточно «для минимальных физиологических потребностей». В ответ депутат предложил Соколовой попробовать прожить на такие деньги, на что та ответила, что легко. Она приняла вызов и высказалась, что проживет на «макарошках» и фруктах —мол, от такой диеты человек станет только здоровее.

Бондаренко тоже решил проверить это заявление на себе. Соколова, видя, что ее снимают на видео, пояснила, что общение с депутатом было неформальным, поэтому она приняла вызов не как глава ведомства и официальный представитель областного правительства, а как человек.

Заявление министра вызвало широкий резонанс в СМИ и соцсетях. В результате в пятницу Соколова была уволена. «Считаю недопустимым для руководителя регионального министерства пренебрежительное отношение к темам, имеющим жизненную важность для людей. К тем, кто забывает об ответственности, меры будут приниматься самые жесткие», — заявил губернатор Валерий Радаев.

По инф. rosbalt.ru

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