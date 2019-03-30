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Саамы-оленеводы жалуются в ООН на власти Мурманской области
По инф. polit.ru   
30 Марта 2019 г.
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Коренной народ Мурманской области саамы подали жалобу в ООН на передачу оленьих пастбищ в частную аренду.

Саамы-оленеводы жалуются в ООН на власти Мурманской области

Саамы указали в жалобе, что областное правительство не согласовало с ними передачу пастбищ в Ловозерском районе в аренду охотничьему клубу, нарушив их право на свободное использование территорий, необходимых для традиционного хозяйствования. Коренные жители региона обвинили администрацию области в нарушении Конвенции о коренных народах и Конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации, пишет «Новая газета».

«Охотничий клуб БЭЗРК» получил в долгосрочную аренду 72,7 тысячи гектаров земли, на которой пасутся олени колхоза «Оленевод», созданного саамами. Оленеводы заявили об опасениях, что члены клуба будут незаконно отстреливать оленей и беременных самок лося, которые зимуют в этих местах.

Polit.ru

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