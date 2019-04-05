Родителей малолетних курильщиков предложено штрафовать

Депутаты парламента Удмуртии предложат Госдуме установить административную ответственность для родителей, чьи несовершеннолетние дети будут замечены за курением табака.

Как сообщила вице-спикер республиканского парламента — председатель постоянной комиссии по здравоохранению, демографической и семейной политике Надежда Михайлова, родителей, которые «допустили» курение своего ребенка, оштрафуют на 2-3 тыс. руб.

Большинство членов комиссии проголосовали за эти изменения. Этот вопрос могут рассмотреть уже на апрельской сессии Госсовета.

По инф. rosbalt.ru

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