ЗДРАВСТВУЙТЕ!

СПРАВКИ
ЖИЗНЬ НА ПЕНСИЮ
ПОДРОБНОСТИ

ДЛЯ ДУШИ
ОБЩЕНИЕ
ПАРТНЕРСТВО

Ради новогодних подарков народ активно влазит в кредиты. А вы?
По инф. rosbalt.ru   
25 Декабря 2018 г.
Изменить размер шрифта

kredit

В декабре текущего года вдвое по сравнению с прошлым годом выросло число микрокредитов, взятых россиянами на подарки к Новому году.

По данным РБК, рост микрокредитования зафиксирован более чем в 80 регионах. Не считая двух столиц, такие займы популярны в Новосибирске, Самаре и Екатеринбурге. Причем чаще других (44,6%) к ним прибегают молодые люди в возрасте до 30 лет.

По данным исследования компании Deloitte, в этом году средний «новогодний бюджет» у россиян составляет 16,9 тысяч рублей. Почти половину этих денег планируется направить на подарки. Чаще всего дарят деньги, петешествия, гаджеты и парфюм.

По инф. rosbalt.ru

Загрузка...
Загрузка...
  • Расскажите об этом своим друзьям!
ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОНИМАЕТ: НЕ ВСЕ ТАК ПРОСТО! Последние новости Наша историяСудьбы людские Наша почта, наши споры
ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ
ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ Все новости про пенсии и деньги Пенсионные новостиВоенным пенсионерам Работающим пенсионерам

Тэги:

У нас есть похожие статьи и новости:
 