Ради новогодних подарков народ активно влазит в кредиты. А вы?

В декабре текущего года вдвое по сравнению с прошлым годом выросло число микрокредитов, взятых россиянами на подарки к Новому году.

По данным РБК, рост микрокредитования зафиксирован более чем в 80 регионах. Не считая двух столиц, такие займы популярны в Новосибирске, Самаре и Екатеринбурге. Причем чаще других (44,6%) к ним прибегают молодые люди в возрасте до 30 лет.

По данным исследования компании Deloitte, в этом году средний «новогодний бюджет» у россиян составляет 16,9 тысяч рублей. Почти половину этих денег планируется направить на подарки. Чаще всего дарят деньги, петешествия, гаджеты и парфюм.

По инф. rosbalt.ru

Загрузка...

Загрузка...

Расскажите об этом своим друзьям!

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОНИМАЕТ: НЕ ВСЕ ТАК ПРОСТО!

ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ