Работа на износ: почему бастуют медики новгородской "скорой"?

В Новгородской области фельдшеры и водители «скорой» устроили итальянскую забастовку. Медики Окуловской центральной районной больницы отказались ездить на вызовы до тех пор, пока их требования не будут выполнены. Они просили укомплектовать бригады и повысить работникам зарплаты на 100%.

Свои доходы они называют «нищенскими» — по 11-15 тыс. рублей, при том, что приходится трудиться ночью и в выходные. Плюс в Окуловке живут тысячи человек — и специалистов не хватает.

«Уважаемая администрация здравоохранения Новгородской области, администрация Окуловской центральной районной больницы. Как мы вам и обещали, 22 числа «скорая помощь» Окуловской больницы объявила забастовку, так как бригады не укомплектованы, должностные оклады составляют какие-то мизерные размеры. Поэтому сегодня вызовы «скорая» не принимает, и в неукомплектованных бригадах на вызовы «скорая» выезжать не будет, пока вы не выполните наши требования. Наши требования — это увеличение оклада водителей, диспетчеров и фельдшеров «скорой помощи» на 100%», — говорится в видеозаявлении медиков.

Требования бастующих работников СМП.

Внимание, администрация Окуловской ЦРБ, забастовка продолжится, пока вы их не выполните!!! pic.twitter.com/aoHgQlF180 — Альянс врачей (@alyansvrachey) April 22, 2019

Сотрудники также заявили, что пытались поговорить с главврачом больницы, но он «сбежал».

А у нас в разгаре итальянская забастовка скорой в Окуловке. Скорая принимает, но не выезжает на вызовы в неукомплектованных бригадах. Главный врач сбежал. Но мы не сдадимся. Требуем увеличения окладов на 100%. pic.twitter.com/VyqfXxRyom — Альянс врачей (@alyansvrachey) April 22, 2019

Что привело к забастовке?

«Требование нашей забастовки — повышение зарплаты. Майские указы президента не выполняются. Мы получаем 12-15 тыс. рублей, и то для этого приходится перерабатывать. Мой оклад — 8 200 плюс деньги за стаж — 11 200. Это я получила за март чистыми на руки, при том, что у меня 30-летний стаж и я весь месяц перерабатывала. Моя коллега — начинающий фельдшер — получила 11 тыс. 200. У нее нет ни категории, ни стажевых, ни стимулирующих доплат», — рассказала корреспонденту «Росбалта» фельдшер-диспетчер «скорой» Светлана Кузнецова.

По ее словам, работники писали в трудовую инспекцию и в прокуратуру, где им отвечали, что на «скорой» они должны получать около 30 тыс. рублей.

Сотрудники возмущены и тем, что бригады не укомплектованы. В каждой «скорой» должны работать три человека, у них же был только один фельдшер и водитель на машину. Но один медик не может делать многие врачебные манипуляции, особенно в тяжелых случаях. А уж тем более — перенести пациента на носилках.

«При этом у нас было так, что на весь район один фельдшер дежурил ночью, а еще один — днем. Вот и весь комплект работников «скорой помощи»», — говорит депутат районной думы Александр Бызов.

Фельдшеры стали увольняться из-за низких зарплат. По словам участников забастовки, раньше работали три бригады, а теперь на одну смену — две. Несмотря на это, «нагрузка на оставшихся работников увеличилась, а к нищенской зарплате ничего не добавили».

«Чтобы получить ставку, нужно отработать 150-160 часов. Но на норму никто не работает, все перерабатывают в выходные. Нам за выходной должны платить вдвойне, а платят как обычно. Говорят: «Денег нет. Идите и работайте». Был случай, когда за 26 смен фельдшер получила 14 тыс. рублей, при этом ночевала на работе практически, — сообщила одна из участниц забастовки. — Нам говорят, что средняя зарплата очень хорошая по больнице. Видимо, стоящие у власти получают очень хорошие деньги, все складывается и получается высокая средняя».

Радиус работы «скорой» — до 85 км. Медикам приходится ездить в дальние деревни, путь туда занимает два с лишним часа и столько же — обратно. Многих пациентов везут в больницы, которые расположены в десятках километров от Окуловки — в Новгороде и Барановичах.

«Поэтому часто в городе нет ни одной машины «скорой» по 3-4 часа. Девочки работают на износ, а диспетчер не знает, что сказать населению», — говорят медики.

Депутат районной думы Александр Бызов рассказал «Росбалту», что из-за мизерных зарплат врачи попросту уезжают из Окуловки.

«Врачей у нас уже нет: все уехали из-за низких зарплат. Фельдшеры тоже уволятся, потому что зарплаты за месяц порой составляют 11 тыс. рублей. В результате, «скорой помощи» совсем не останется. У нас на район, где 23 тыс. населения, считая дачников, — один хирург. Это же самое главное. К терапевту можно доехать куда-нибудь, а хирург спасает жизни», — рассказал Бызов.

Работали ли врачи на вызовах?

На самом деле медики не прекращали ездить на вызовы — они не могли бросить своих пациентов. Однако предъявили начальству ультматум — укомплектуйте бригады, или мы не будем работать.

Руководители больницы сначала рассчитывали, что получится, как обычно, посадить одного фельдшера диспетчером, а одного с водителем отправлять на вызовы. Но в итоге им пришлось выполнить требование работников и выделить специалистов. К примеру, диспетчером посадили работать заместителя главного врача, рассказали участники забастовки.

«Вчера несколько вызовов было передано поликлинике, но в основном мы старались обслужить вызовы, потому что несем ответственность перед людьми. Вдруг будет тяжелый пациент, у кого-то травмы, ожоги, ребенок с высокой температурой — мы не можем не выезжать на вызовы. Население к нам относится с пониманием. Но мы немножко дали понять властям, что ситуация может сложиться аховая», — сказала одна из фельдшеров больницы корреспонденту «Росбалта».

Реакция на происходящее

22 апреля в администрации губернатора области заявили, что их никто не уведомил о забастовке, а «скорая» в Окуловке ездит на вызовы, как обычно. А сегодня разослали в СМИ комментарий, где опровергли факт забастовки. «Вызовы принимаются, бригады выезжают к пациентам. Какие-либо акции в медицинских учреждениях незаконны, и мы благодарны медицинским специалистам за то, что они адекватно оценивают ситуацию и не поддаются на провокации», — говорится в заявлении.

Министр здравоохранения Новгородской области Антонина Саволюк сообщила «Росбалту», что медицинская помощь в Окуловском районе по-прежнему оказывается в полном объеме. «Мои коллеги работают в обычном для них режиме как на станции скорой помощи, так и в больнице. Никаких заявлений об увольнении руководству больницы не поступало», — заявила она.

Саволюк пообещала, что Окуловская ЦРБ «в ближайшие годы» будет отремонтирована, а до конца года будет приобретен модульный фельдшерско-акушерский пункт и санитарный автомобиль для больницы.

Между тем накануне полиция задержала видеооператора профсоюза «Альянс врачей» Павла Зеленского. Ему грозит до 15 суток ареста якобы за нанесение побоев во во время предыдущего визита в больницу. По словам профлидера Анастасии Васильевой, «главврач преградил дорогу, и случилось столкновение», но «никаких побоев не было». В настоящий момент Зеленский отпущен.

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К слову, на низкие зарплаты жалуются не только врачи из Окуловки. В часе езды оттуда, в Мошенском, находится Центральная районная больница. И там дела обстоят не сильно лучше.

«Медсестры у нас получают 12 тыс. рублей, хирург за прошлый месяц — 13 тыс. с копейками, повара и санитарки — вообще минималку (расчетные листы имеются в распоряжении редакции). Специалистов не хватает. Медсестры увольняются, и это как будто всем безразлично. Такое ощущение, что «уходите, и слава богу», — рассказала сотрудница больницы на условиях анонимности. По ее словам, журналистов на территорию не пускают, а сотрудникам запретили давать интервью и рассказывать о ситуации.

Сейчас работники надеются, что и на их проблемы власти обратят внимание.

По инф. rosbalt.ru

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