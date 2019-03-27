Представитель Кремля объяснил ситуацию с дальневосточной "китовой тюрьмой"

В Приморском крае готовят программу адаптации косаток из «китовой тюрьмы». Сиюминутного решения этой проблемы быть не может. Об этом заявил во вторник журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Напомним, президент РФ Владимир Путин ранее дал Минприроды и Минсельхозу задание до 1 марта решить проблему содержания белух и косаток в «китовой тюрьме». Накануне Минприроды опубликовало «дорожную карту» по решению вопроса.

Сейчас в центре передержки живут 87 белух и 10 косаток.

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Напомним, в прошлом году в Охотском море выловили 12 косаток и 90 белух для продажи в азиатские дельфинарии и океанариумы. Животных разместили в тесных вольерах в бухте Средняя в районе Находки. Тревогу забили местные зоозащитники. Выяснилось, что в «китовой тюрьме» содержится 11 косаток и 90 белух, позднее три детеныша белух в возрасте до года пропали, а в феврале из вольеров пропала косатка. Накануне ФСБ возбудила три административных дела о нарушении правил рыболовства против организаторов «китовой тюрьмы». За свободу для обитателей "тюрьмы" вступились и на международном уровне - например, обладатель "Оскара" актер ДиКаприо и кинодива Памела Андерсон.

По инф. rosbalt.ru

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