Предложено наказывать за призывы к отказу от прививок

Министерство здравоохранения РФ готовит законопроекты, которые введут запрет на распространение призывов к отказу от вакцинации и административную ответственность за их публикацию, передает ТАСС.

Первый заместитель главы Минздрава Татьяна Яковлева заявила, что негативная информация о прививках распространяется через «СМИ, интернет, религиозные секты».

«Учитывая масштабность распространения в настоящее время в СМИ и информационно-телекоммуникационных сетях информации, содержащей призывы к отказу от вакцинации, мероприятия по иммунопрофилактике являются эффективными не в полной мере», — сказала она.

Планируется внести изменения в КоАП, введя наказание за распространение в СМИ и интернете информации, содержащей призывы к отказу от вакцинации.

Ранее президент РФ Владимир Путин допустил принятие «административных решений» в связи с «модой» на отказ от прививок. Он подчеркнул, что нужно «делать это аккуратненько, без административных окриков». Проблема действительно существует - и она действительно не может быть решена резкими телодвижениями, ведь речь идет об искренних (пусть и неверных!) убеждениях людей, которые вроде бы "сами за себя отвечают". Но - вот некоторые заголовки за последнее время:

- Укол пропаганды: как противники вакцинации стали главной угрозой здоровью человечества

- В московских школах — вспышка кори. Все заболевшие ребятишки были не привиты

- "Религиозные соображения" поставили читинскую семью на грань вымирания от кори

Polit.ru

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