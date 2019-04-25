Права на льготы москвичам предстоит получать в центрах госуслуг

Почти 70 соцуслуг, доступных в настоящее время в учреждениях департамента труда и социальной защиты в Москве, до начала августа передадут в офисы «Мои документы».

Передача в центры госуслуг планируется в три этапа — с мая по август, сообщили в пресс-службе столичных центров госуслуг. Таким образом, москвичи смогут получить услуги в удобное время, в любом районе — без привязки к месту жительства или прописки.

На первом этапе, с 6 мая, в центры госуслуг перейдут услуги по выдаче удостоверений, свидетельств, справок о праве на льготы.

Отметим, что к настоящему моменту в Москве работают 130 офисов «Мои документы», в которых предоставляются более 180 услуг.

По инф. rosbalt.ru

Загрузка...

Загрузка...

Расскажите об этом своим друзьям!

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОНИМАЕТ: НЕ ВСЕ ТАК ПРОСТО!

ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ