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Права на льготы москвичам предстоит получать в центрах госуслуг
По инф. rosbalt.ru   
25 Апреля 2019 г.
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Почти 70 соцуслуг, доступных в настоящее время в учреждениях департамента труда и социальной защиты в Москве, до начала августа передадут в офисы «Мои документы».

Почти 70 соцуслуг, доступных в настоящее время в учреждениях департамента труда и социальной защиты в Москве, до начала августа передадут в офисы «Мои документы».

Передача в центры госуслуг планируется в три этапа — с мая по август, сообщили в пресс-службе столичных центров госуслуг. Таким образом, москвичи смогут получить услуги в удобное время, в любом районе — без привязки к месту жительства или прописки.

На первом этапе, с 6 мая, в центры госуслуг перейдут услуги по выдаче удостоверений, свидетельств, справок о праве на льготы.

Отметим, что к настоящему моменту в Москве работают 130 офисов «Мои документы», в которых предоставляются более 180 услуг.

По инф. rosbalt.ru

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