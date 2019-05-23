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Порадуемся: в Петербурге растет талантливый юный математик!
По инф. rosbalt.ru   
23 Мая 2019 г.
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Школьнику из Петербурга присуждена первая премия Американского математического общества (премия по секции математики Карла Менгера). Как сообщили в фонде поддержки научной и научно-технической деятельности молодых ученых «Время науки», Руслан Магдиев, ученик Лаборатории непрерывного математического образования и школы № 564 представлял исследование «Геометрия геодезических в дискретной группе Гейзенберга».

Порадуемся: в Петербурге растет талантливый юный математик!

За 30 лет участия РФ во Всемирном смотре-конкурсе научных и инженерных достижений учащихся Intel ISEF первая премия впервые достается россиянину.

Ткаже в числе победителей школьник из Екатеринбурга. Десятиклассник из лицея № 12 Даниил Казанцев стал лауреатом Second Grand Award в секции системного программирования. Его разработка «Автоматический сурдопереводчик для людей с нарушениями речевого аппарата» — это автономное устройство, способное интерпретировать жесты руками в слова, которое имеет достаточно высокую точность перевода и может заменить сурдопереводчика.

Третья премия Американского математического общества была присуждена Гейдару Мамедову за доказанное утверждение гипотезы Столлингса в группах кос. Алексей Кривовичев и Кудрявцев Даниил получили Сertificatе of Honourable Mention в секции математики за проект «Геометрические и алгебраические свойства групп твинов».

  • Нет никаких сомнений, что земля России способна рождать выдающиеся умы — как и в былые времена. Проблема в том, чтобы найти этим умам достойное применение - и простор для личного развития. Иначе - просто уедут. Проблему понимают и власти — вот, буквально на днях, об этом говорил премьер-министр Медведев. Получится ли?

По инф. rosbalt.ru

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