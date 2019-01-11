ЗДРАВСТВУЙТЕ!

СПРАВКИ
ЖИЗНЬ НА ПЕНСИЮ
ПОДРОБНОСТИ
НА КАЛЕНДАРЕ

ДЛЯ ДУШИ
ОБЩЕНИЕ
ПАРТНЕРСТВО

Получение компенсации взносов на капремонт обещают упростить. Посмотрим...
По инф. rosbalt.ru   
11 Января 2019 г.
Изменить размер шрифта

jkh money

Госдума приняла во втором чтении законопроект, упрощающий получение компенсации по уплате взносов на капремонт.

Законопроект снимает с плательщика бремя доказывания отсутствия задолженности по оплате такого взноса. Согласно документу, уполномоченный орган власти будет самостоятельно запрашивать у регионального оператора или владельца спецсчета документы и информацию, подтверждающие уплату взноса.

«Орган исполнительной власти субъекта РФ или управомоченное им учреждение не вправе требовать от граждан документы и информацию, подтверждающие уплату гражданами ежемесячных взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, в целях предоставления в соответствии с федеральными законами и законами субъектов РФ компенсации расходов на уплату взносов на капитальный ремонт», — говорится в принятом законопроекте.

По словам депутатов, принятые изменения позволят сократить «мытарства», с которыми граждане сталкиваются при получении компенсации.

По инф. rosbalt.ru

Загрузка...
Загрузка...
  • Расскажите об этом своим друзьям!
ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОНИМАЕТ: НЕ ВСЕ ТАК ПРОСТО! Последние новости Наша историяСудьбы людские Наша почта, наши споры
ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ
ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ Все новости про пенсии и деньги Пенсионные новостиВоенным пенсионерам Работающим пенсионерам

Тэги:

У нас есть похожие статьи и новости:
 