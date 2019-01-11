Получение компенсации взносов на капремонт обещают упростить. Посмотрим...

Госдума приняла во втором чтении законопроект, упрощающий получение компенсации по уплате взносов на капремонт.

Законопроект снимает с плательщика бремя доказывания отсутствия задолженности по оплате такого взноса. Согласно документу, уполномоченный орган власти будет самостоятельно запрашивать у регионального оператора или владельца спецсчета документы и информацию, подтверждающие уплату взноса.

«Орган исполнительной власти субъекта РФ или управомоченное им учреждение не вправе требовать от граждан документы и информацию, подтверждающие уплату гражданами ежемесячных взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, в целях предоставления в соответствии с федеральными законами и законами субъектов РФ компенсации расходов на уплату взносов на капитальный ремонт», — говорится в принятом законопроекте.

По словам депутатов, принятые изменения позволят сократить «мытарства», с которыми граждане сталкиваются при получении компенсации.

По инф. rosbalt.ru

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