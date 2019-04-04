Печальный рекорд России: число носителей ВИЧ достигло миллиона

К концу прошлого года число россиян с диагнозом ВИЧ превысило 1 млн человек. Об этом сообщается в справке, подготовленной Федеральным научно-методическим центром по профилактике и борьбе со СПИДом Роспотребнадзора.

«К концу 2018 года в стране проживали 1 007 369 россиян с диагнозом ВИЧ-инфекция, исключая 318 870 умерших больных», — уточняется в документе.

По данным центра, на конец декабря умерли 24% от числа всех зарегистрированных инфицированных ВИЧ россиян. Основная причина — туберкулез.

Случаи ВИЧ зарегистрированы во всех регионах. В числе лидеров антирейтинга: Кемеровская, Иркутская, Свердловская, Самарская и Оренбургская области, где на каждые 100 тыс. населения зарегистрированы 1,8— 1,3 тыс. человек с ВИЧ.

В справке по итогам третьего квартала 2018 года оговаривалось, что число россиян с ВИЧ составляет 998 тыс. 37 человек.

По инф. rosbalt.ru

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