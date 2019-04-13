Печальная статистика: где в России смертность выше всего?

В прошлом году самый высокий уровень смертности зарегистрирован в Орловской, Ивановской, Тульской, Новгородской, Псковской и Тверской областях. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова на расширенном заседании коллеги Минтруда.

Напомним, что показатель уровня смертности - имеет отношение не только к грустным событиям, которые могут случиться в каждой семье. Это один из важнейших факторов демографической ситуации в стране - связанный с такими материями как состояние здравоохранение, экономика... Через демографическое состояние страны, в частности, происходит оправдание властями таких непопулярных мер как повышение пенсионного возраста ("меньше рабочих рук - меньше отчислений в ПФР - надо дольше трудиться").

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По данным Росстата, средний показатель смертности в Псковской и Тверской областях составил 16,8 человека на тысячу, в Новгородской области — 16,5 человека, в Ивановской — 16, во Владимирской — 15,8.

Самые низкие показатели отмечены в Уральском и Северо-Кавказском федеральных округах. Для сравнения в Ингушетии умерли три человека на тысячу населения, в Чечне — 4,2, в Дагестане — 4,8.

В прошлом году смертность выросла в 32 регионах.

В среднем смертность в России по итогам прошлого года составила 12,4 человека на тысячу населения.

Ранее в докладе Росстата о социально-экономическом положении в стране за январь—февраль 2019 года сообщалось, что количество умерших в России в январе 2019 года почти в 1,4 раза превысило число родившихся. Согласно документу, в январе этого года по сравнению с январем прошлого в 76 регионах РФ отмечалось снижение числа родившихся, в 47 регионах — снижение числа умерших.

По инф. rosbalt.ru

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