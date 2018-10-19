Отменен абсурдный приговор матери-одиночке, "ограбившей государство"

Пугачевский районный суд Саратовской области отменил приговор в отношении матери-одиночки Ольги Журавлевой, которую подозревали в мошенничестве из-за того, что она одновременно получала пособие и подрабатывала в местной пиццерии за небольшие деньги и объедки.

«Во время судебного заседания каждый из участников процесса огласил доводы своих апелляционных жалоб. Представитель прокуратуры отметил, что во время первого рассмотрения уголовного дела были выявлены признаки преступления, предусмотренного ч.1. статьи 159.2 УК РФ (незаконное получение выплат по безработице). Однако только после вынесения решения мировым судьей якобы выяснились дополнительные обстоятельства. Прокурор обратил внимание, что Журавлева является матерью-одиночкой и находится в тяжелом материальном положении», — сообщил ИА «Взгляд-инфо» ее адвокат Павел Павликов.

Судья Алексей Баданов, выслушав мнения сторон, оправдал осужденную.

Напомним, что 10 сентября районный суд признал одинокую мать с двумя детьми (один ребенок болен эпилепсией) виновной в незаконном получении пособия по безработице и приговорил к 120 часам обязательных работ. Поводом для уголовного преследования стало то, что женщина одновременно с получением пособия подрабатывала в местной пиццерии уборщицей и иногда забирала объедки домой. Прокуратура региона заинтересовалась инцидентом после публикаций ы федеральных СМИ.

По инф. rosbalt.ru

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