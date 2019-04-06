Обсуждаются нюансы освобождения узников "китовой тюрьмы"

Ученые оценили стоимость ​освобождения содержащихся в «китовой тюрьме» косаток и белух в два-три миллиона рублей на особь. Оказывается, процесс предстоит не только сложный (чтобы не навредить содержащимся в вольерам животным), но и дорогостоящий!

Замдиректора по научной работе Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО) Вячеслав Бизиков во время совещания в Минприроды заявил, что выпустить можно только здоровых животных. Поскольку у косаток стайное обитание, вернуть в природные условия нужно животных без нарушений поведения.

После недели наблюдений за животными, которые содержатся в бухте Средняя в Приморском крае, ученые сообщили, что как минимум две особи нуждаются в лечении. В настоящее время в вольерах находятся 10 косаток и 87 белух, чтобы выпустить их в природные условия, потребуется 200–300 млн рублей. Стоимость одного контейнера для перевозки составляет до 400 тысяч рублей.

По мнению ученых, животных лучше оставить в вольерах до лета из-за ледовой обстановки в Северных морях.

Замминистра природных ресурсов Мурат Керимов предложил создать некоммерческую организацию, которая будет финансировать процедуру освобождения морских животных и куда может сделать взнос любой желающий.

Ранее председатель общества «Будущее океана» Жан-Мишель Кусто заявил, что выпускать косаток нужно там, где их поймали. Он допустил, что весь процесс может занять годы.

Polit.ru

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